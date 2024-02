Francesco Totti e Noemi Bocchi in coordinato: il red carpet di coppia in nero con accessori griffati Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati ad apparire in pubblico fianco a fianco, lo hanno fatto durante la presentazione del documentario su Marcello Lippi intitolato Adesso Vinco Io: ecco i look coordinati e griffati che hanno sfoggiato per l’occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto da oltre un anno ma, nonostante ciò, preferiscono vivere il loro amore il più possibile lontano dai riflettori, concedendosi della apparizioni pubbliche solo allo stadio durante la partite della Roma. Certo, Ilary Blasi nel docu-film e nel libro ha spesso raccontato di loro, accusando anche l'ex marito di aver portato a lungo avanti quella relazione parallela quando era ancora sposato, ma ora i due sembrano essersi lasciati alle spalle ogni tipo di gossip. Non hanno più intenzione di nascondersi e lo hanno dimostrato durante un evento di gala che si è tenuto nelle ultime ore nella Capitale: la presentazione del documentario Adesso Vinco Io – Marcello Lippi (che sarà disponibile nelle sale fino al 28 febbraio).

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme sul red carpet

Mentre Ilary Blasi si è goduta una vacanza in Africa con Bastian Muller, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi affiatati e felici al photocall romano del documentario su Marcello Lippi. Hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet, dando prova del fatto che la loro storia d'amore continua a gonfie vele. Per loro non si tratta del primo evento di gala in coppia, già nel 2022 avevano debuttato in pubblico, erano infatti volati a Dubai per partecipare ai Globe Soccer Awards 2022. Se in quell'occasione puntarono tutto su abiti da sera e smoking, questa volta hanno preferito uno stile più casual ma allo stesso tempo sofisticato.

Francesco Totti e Noemi Bocchi al photocall di Adesso Vinco Io

I look coordinati di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno approfittato dell'evento romano per vestirsi in coordinato, ovvero in total black e con qualche tocco griffati. Il calciatore ha sfoggiato un sobrio completo total black, preferendo una t-shirt in tinta alla classica camicia.

I look griffati della coppia

Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche, per la precisione le iconiche Alexander McQueen con la suola oversize in gomma e i lacci logati. Noemi, invece, ha abbinato un paio di pantaloni dark modello palazzo a un cappotto di lana monopetto lungo fino al ginocchio. Ha aggiunto un tocco scintillante con un crop top a rete tempestato di cristalli di Prada, il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduto a 2.600 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo e la pochette in pelle trapuntata di Chanel.

Top Prada