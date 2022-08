Nicholas Brendon ricoverato in ospedale, era Xander nella serie Buffy – L’ammazzavampiri Nicholas Brendon è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. I fatti risalgono a due settimane fa, ma sono stati comunicati solo in queste ore. L’attore ha avuto un problema cardiaco.

A cura di Daniela Seclì

Nicholas Brendon, l'attore che interpretava Xander Harris nella serie Buffy – L’ammazzavampiri, è stato ricoverato a seguito di un problema cardiaco. La notizia è stata comunicata sulla sua pagina Instagram ufficiale. Il ricovero risalirebbe a due settimane fa. Il cinquantunenne ora sta meglio, ma ha bisogno di assoluto riposo.

Nicholas Brendon trasportato d'urgenza in ospedale

Sulla pagina Instagram di Nicholas Brendon sono state pubblicate una serie di foto che ritraggono l'attore prima in ambulanza, poi adagiato su una sedia a rotelle. Nel post, ulteriori dettagli su quanto accaduto: "Nicky vi manda il suo amore e si scusa per non essere stato presente negli ultimi tempi. Vorrebbe darvi alcuni aggiornamenti". Quindi l'annuncio del ricovero:

Nicky sta meglio adesso, ma circa due settimane fa è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un problema cardiaco (tachicardia/aritmia). Qualcuno di voi potrebbe ricordare che Nicky ebbe un problema simile dopo il secondo intervento chirurgico alla colonna vertebrale a cui si è sottoposto lo scorso anno (per la sindrome della cauda equina). Sta cercando di riposare e si sta concentrando sulle visite mediche.

Cosa fa oggi l'attore che interpretava Xander nella serie Buffy

L'attore Nicholas Brendon ha mantenuto un rapporto costante con i fan della serie Buffy – L'ammazzavampiri, che vedeva protagonista Sarah Michelle Gellar e ha pensato bene di monetizzare sull'ossessione che molti nutrono per quei personaggi. Su Ebay, infatti, vende i suoi autografi, foto, poster, ma anche quadri dipinti da lui. A riguardo, il suo social media manager si è scusato per il ritardo nelle spedizioni e ha aggiunto che man mano stanno smaltendo tutti gli ordini arrivati in questi giorni complessi, durante i quali l'attore si sta prendendo cura della sua salute.