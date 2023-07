Nathaly Caldonazzo e le parole poco dolci su Cristina Scuccia: “L’ho sgamata subito” A Radio Cusano Campus, le parole poco dolci di Nathaly Caldonazzo per Cristina Scuccia in riferimento al suo essere: “L’ho sgamata subito. Ha tutto il diritto di rifarsi la sua vita ma vuole solo far prevalere se stessa”.

Nathaly Caldonazzo è stata l'ospite della trasmissione Turchesando, in onda domenica 2 luglio, a Radio Cusano Campus. L'ex naufraga ha raccontato le sue impressioni sull'edizione conclusa due settimane fa. Parole poco dolci per Cristina Scuccia: "L'ho sgamata subito".

Le parole di Nathaly Caldonazzo

Riguardo l'esperienza in Honduras, Nathaly Caldonazzo ha dichiarato: “I momenti più belli sono stati quelli di esilio, esilio che arrivava nel momento giusto, prima che perdessi la calma. Tante persone e tante personalità in un unico blocco rappresentano un esperimento sociale che a me attira, capire le dinamiche dell’essere umano e più lo conosco e più amo gli animali. In questa avventura mi hanno insegnato più gli animali che gli esseri umani. La natura è perfetta e grandiosa, appare senza fare troppo clamore con degli spettacoli incredibili e c’è da imparare più dell’essere umano. L’egocentrismo sta ormai rovinando i rapporti umani”.

"Cristina? L'ho sgamata subito"

Nathaly Caldonazzo e la sua idea netta su Cristina Scuccia: "Io l’ho subito sgamata. Ha tutto il diritto di rifarsi la sua vita senza essere giudicata dalla gogna mediatica ma, al di là di quello, è una persona che vuole far prevalere solo sé stessa. Anche umanamente quando sia io che Helena stavamo male lei non è venuta a sostenerci. È molto egocentrata". Parole toste anche su Andrea Lo Cicero, con cui ha avuto anche qualche scontro: "È il superuomo che devi seguire a caro a prezzo. Io poi gli ho detto che c’erano delle cose che non mi convincevano di lui e da lì ha cominciato ad avercela con me. Ora chiaramente a me passato tutto perché comunque è un gioco”. Sulla vittoria di Marco Mazzoli, Nathaly ha le idee chiare: “Alla fine tra tutti quelli rimasti sono contenta abbia vinto lui. Era anche un buon compagno di viaggio. Ovviamente avrei preferito vincere io”.