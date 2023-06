Isola, Cristina Scuccia sulla sua relazione: “Ci siamo conosciute al lavoro, già detto che la amo” Cristina Scuccia sta lentamente superando la ritrosia che l’ha spinta a proteggere la relazione che sta vivendo. “Ci siamo conosciute al lavoro, è un cucciolo”, ha confessato l’ex suora all’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Frezza La Fata/IPA

Cristina Scuccia sta lentamente superando la ritrosia che l’aveva spinta a tacere a proposito della sua relazione per evitare che finisse sotto la lente d’ingrandimento degli spettatori dell’Isola dei famosi. A poche ore dalla finale di lunedì 19 giugno, l’ex suora si è aperta a proposito della storia d’amore che sta vivendo lontano dalle telecamere con una persona la cui identità preferisce mantenere riservata. Qualche ora fa, parlando con Pamela Camassa, la naufraga ha svelato qualche dettaglio in più a proposito del legame sentimentale che sta vivendo.

Cristina Scuccia: “Odiavo questa persona, adesso mi ha preso di testa”

“Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Avevo l’allergia quando c’era questa persona in giro”, ha ammesso Cristina raccomando a Pamela com’è iniziato il rapporto con la persona della quale si è innamorata, “Ci siamo conosciute al lavoro, ma quando era in giro io mi stranivo. Passata la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante, ma dentro è un cucciolo, porta una maschera. È un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa”.

Cristina Scuccia ammette di essersi innamorata

Cristina ha quindi ammesso che il legame che sta vivendo sarebbe profondo al punto da spingerla a pensare di essersi innamorata: “Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi”. Quindi, ha concluso di essersi ritrovata travolta da questo sentimento che non aveva cercato: “Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa, non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no”.