Cristina Scuccia ha paura di non trovare il suo amore finita L’Isola: “Vorrei un segnale” Nella penultima puntata dell’Isola dei Famosi, la naufraga confessa di temere che non troverà più la persona di cui è innamorata una volta uscita: “Io capisco che non sia arrivato un segnale perché non era previsto parlassi di questa persona”.

A cura di Andrea Parrella

La storia di Cristina Scuccia e del suo amore confessato, ma mai svelato nell'identità, ha fatto da sottofondo a questa edizione dell'Isola dei Famosi che si avvia alla conclusione. Nel corso della penultima puntata del reality, è tornato al centro della puntata il tema della relazione che Scuccia ha rivelato solo a metà del percorso in questo reality, confessando di provare un sentimento forte per una persona di cui non ha voluto svelare il nome.

"Ho capito che è una persona che può avere un valore grande nella mia vita", ha detto Scuccia nell'ultima settimana, parlando della sua storia: "Mi fa sognare tanto, è tutto il bello della vita. Ho il dubbio di tornare e non trovarla, qui ho la sensazione di idealizzare troppo. È una relazione che sta nascendo adesso ed ho il dubbio che ci sia effettivamente una persona ad aspettarmi". In effetti i piccoli dettagli rivelati da Cristina Scuccia lasciano intendere che la relazione stessa sia in bilico. In un messaggio rivolto a questa persona la naufraga dice:

Spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo. Tieni duro perché sta per finire questo viaggio diventato anche nostro. Avevamo detto di lasciarlo segreto, ma alla fine non è stato possibile. Ho provato ad esternare più volte questo sentimento bellissimo che provo per te e spero tu provi lo stesso.

Nel collegamento con Ilary Blasi durante la penultima puntata, la conduttrice ha lasciato intendere a Cristina Scuccia che la redazione ha provato a mettersi in contatto con questa persona, senza riuscire a rintracciarla. Cristina ha commentato così: "Io capisco che non sia arrivato un segnale perché non era previsto ne parlassi, perché magari l'altra persona non è pronta a farlo. Però se arrivasse un segnale io ne sarei contenta, perché qui le batterie si stanno scaricando e ne avrei bisogno".