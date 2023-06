Nathaly Caldonazzo, parla la sorella: “Non è una donna aggressiva, Lo Cicero è un maschilista” Ospite della trasmissione Turchesando, di Turchese Baracchi, in onda su Radio Cusano Campus, la sorella di Nathaly Caldonazzo attacca: “C’è molto maschilismo nelle parole di Andrea Lo Cicero e mia sorella non è una arrampicatrice sociale”.

Patrizia Caldonazzo è la sorella di Nathaly, impegnata nella edizione numero 17 de L'Isola dei Famosi. Ospite della trasmissione Turchesando, di Turchese Baracchi, in onda su Radio Cusano Campus, la sorella di Nathaly Caldonazzo ha cercato di difenderla: "Non è una donna aggressiva come sta emergendo dall'Isola". Attacco anche Andrea Lo Cicero: "C'è molto maschilismo nelle sue parole".

Le parole di Patrizia Caldonazzo

Patrizia Caldonazzo ha voluto difendere a spada tratta sua sorella Nathaly Caldonazzo, sottolineando come da questa esperienza nella diciassettesima Isola dei Famosi (ieri non in onda per la morte di Silvio Berlusconi) stia emergendo un ritratto ben diverso da quella che è la realtà dei fatti:

Nathaly è una donna molto dolce e in gamba, una grande mamma e sorella, anche io ho avuto degli scontri con lei nella vita come tutti ma non è aggressiva come sta emergendo. Si trova da sola nell’isola, giorno e notte. Ho saputo che gli operatori di notte non ci sono, lasciano le telecamere fisse e lei sta totalmente da sola in quell’atollo, ci vuole una grande forza.

A sinistra, Patrizia Caldonazzo sorella di Nathaly.

L'attacco ad Andrea Lo Cicero

Anche dal mondo del web stanno emergendo commenti molto spiacevoli che Patrizia Caldonazzo ha voluto sottolineare: "Vorrei puntualizzare un aspetto molto fastidioso, quello del web. Non rispondo perché sarebbe una battaglia quotidiana contro cattiverie feroci nei confronti non solo di mia sorella ma di tutti i partecipanti. Ho letto cose che non sono vere su mia sorella, innanzitutto lei non è una persona maleducata, in quelle condizioni di freddo e fame, sei in condizioni di stress e tiri fuori il peggio di te. Anche Andrea Lo Cicero, che io conosco molto bene come una splendida persona, non è così come sta uscendo fuori, quindi è il contesto che ti fa diventare in un certo modo". E su di lui poi sferra l'attacco: