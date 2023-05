Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo, lo scontro: “Soubrette mancata, serpe, rubi e fingi infortuni” All’Isola dei famosi 2023, durante la diretta della puntata di lunedì 29 maggio, è scoppiato uno scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo hanno avuto uno scontro in diretta all'Isola dei famosi. Ilary Blasi ha fatto vedere loro un video che riassumeva gli scontri che hanno avuto durante la settimana. Il naufrago ha detto alla showgirl: "Arrampicatrice sociale, opportunista, falsa", per citare alcuni dei commenti al vetriolo. L'atmosfera si è fatta incandescente e i due hanno avuto una lite.

Nathaly Caldonazzo e gli insulti di Andrea Lo Cicero

Nathaly Caldonazzo ci ha tenuto a precisare: "Mi ha detto anche testa di caz** e motherfu**er. Deve avere il coraggio di dirlo". Alvin l'ha rimproverata: "Manteniamo un equilibrio, siamo in prima serata". Ma la showgirl ha continuato a esprimere la sua insofferenza verso Andrea Lo Cicero: "È falso, neanche lo posso guardare, mi viene da vomitare". Allora Lo Cicero ha spiegato i motivi di tanto astio:

Prima di iniziare il tutto, hai detto alle persone che stavano in albergo che io ti faccio schifo a pelle. Una signora di mezza età che dice una cosa del genere, si deve solo vergognare. Taci! Quando parlo io, devi tacere. Poi, hai parlato dei miei figli, uno deve nascere. Sei irrispettosa, maleducata e un'arrampicatrice sociale. Rubi, ti comporti male e fai giochi da adolescenti, quante volte sei andata in infermeria per finti infortuni? Tante. Questo è irrispettoso per chi gareggia. Io faccio l'atleta e sono venuto a giocare. Tu sei una soubrette mancata, sei lontana da quello che facevi e infatti, non fai più niente. Rompi solo le scatole.

La showgirl ha accusato il naufrago di bullismo

Nathaly Caldonazzo si è detta disgustata dal naufrago e ha replicato al lungo sfogo di Andrea Lo Cicero punto per punto:

Mi disgusta. Dire motherfu**er a una madre è bruttissimo. Arrampicatrice sociale a me che non ho mai preso un euro da un uomo. Continuo a fare teatro proprio perché non ho porte aperte. Questo signore, maleducato, non sa che certe cose non si devono dire. Io non mi sono mai permessa di dirti parolacce. Ha messo tutti contro di me, mi fa bullismo, mi fa schifo. Sta svuotando il mare dalle caracoles, specie in via di estinzione. E poi non mi dà neanche da mangiare.

Da Andrea l'ultima frecciatina: "Sei una serpe e resti tale, sei zero".