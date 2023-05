Nathaly Caldonazzo litiga con Andrea Lo Cicero e lancia un appello a Ilary Blasi All’Isola dei famosi, un acceso scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Dopo la lite, l’attrice e showgirl ha lanciato un appello a Ilary Blasi.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Le ultime settimane all'Isola dei famosi si stanno rivelando particolarmente litigiose per i naufraghi. Nelle ultime ore, c'è stata una lite anche tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima è convinta che il concorrente dia "pugnalate alle spalle" per sminuire i suoi compagni di avventura. Ecco come è nato il diverbio.

Lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero

Foto Frezza La Fata/IPA

Nathaly Caldonazzo si è scagliata contro Andrea Lo Cicero: "Abbi il coraggio di dire cosa hai detto di Marco ieri. Abbi il coraggio. Diglielo! Diglielo in faccia". Poi, si è rivolta a Mazzoli: "Ha detto che tu sei vegano, ma fai ridere i vegani, perché mangi la carne. Era presente Corinne". Lo Cicero si è difeso: "No, ho detto che tu fai ridere i vegani. Ho detto che Marco è l'unico che può parlare, perché è l'unico che ha dichiarato di essere vegano. Tu stai facendo la soubrette che non si ca*a nessuno". Ovviamente, Nathaly non si è tirata indietro quando si è trattato di replicare: "No, va be', vomito! Posso vomitare adesso. Non ci posso credere. Io faccio teatro da 30 anni". Ma Andrea ha concluso: "Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei un'adolescente impazzita. Oggi sei diventata vegana, ieri magari eri terrapiattista".

L'appello a Ilary Blasi

Lo sfogo dei due naufraghi è proseguito nel "confessionale". Nathaly Caldonazzo ha dichiarato: "Come Andrea ha avuto la telecamera due minuti da solo e Marco non c'era, ha cominciato a dire: "I vegani ridono se vedono Marco, Marco è uno che stramangia la carne". Non l'ha detto in maniera carina, l'ha detto in maniera cattivella. Ho messo in guardia Marco e gli ho detto di non venerare troppo chi comincia a fare un gioco un po' sporchino". Lo Cicero, invece, ha assicurato: "Dice che ho accusato Marco di non essere vegano, quando ho semplicemente detto a Pamela: ‘Marco ha mangiato la carne'". Durante la lite, è arrivato l'appello di Nathaly Caldonazzo a Ilary Blasi: "Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata".

