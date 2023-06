Andrea Lo Cicero: “Nathaly Caldonazzo ha detto che le facevo schifo a pelle, non si è visto tutto” Andrea Lo Cicero ha parlato con i suoi fan in una lunga diretta Instagram per spiegare il suo punto di vista su Nathaly Caldonazzo: “È stata brutale con me, gli autori non hanno fatto vedere tutto”.

Andrea Lo Cicero ha parlato con i suoi fan in una lunga diretta Instagram commentando la sua esperienza all'Isola dei Famosi 17. L'ex rugbista si è scagliato soprattutto contro Nathaly Caldonazzo, rivelando quello che le telecamere non hanno mai rivelato. Ha poi spiegato il suo punto di vista su Helena Prestes, con cui pure ha avuto un contrasto. Poi ha aperto un focus su uno dei problemi quotidiani più importanti: andare in bagno.

Andrea Lo Cicero ha attaccato Nathaly Caldonazzo

Andrea Lo Cicero ha puntato il dito contro Nathaly Caldonazzo perché, a suo dire, ha avuto degli atteggiamenti poco corretti e non conformi a quello che era lo spirito del gioco. Nella diretta fiume che ha rilasciato su Instagram, Andrea Lo Cicero ha spiegato:

Nathaly, già prima di entrare nel programma, aveva dichiarato ad altri concorrenti che io le facevo schifo a pelle. Quindi quando una persona inizia con questo atteggiamento è già contro un’altra persona. Il confronto durante la nostra partecipazione all’Isola può nascere, ma deve portare poi a una conclusione. Se stiamo bene insieme, stiamo bene insieme. Se non stiamo bene, aspettiamo e andiamo avanti. Lei ha sempre remato contro di me, e non c’è problema perché quello è un gioco. Ma nel momento in cui tu non te la prendi con me personalmente e tiri in ballo i miei figli, questo non va bene. Io non sono una persona cattiva. Io non sono una persona misogina, maschilista, pericolosa, che guarda con un’aria da orco malefico. Assolutamente. Chi mi conosce sa benissimo che io sono una persona molto serena, molto tranquilla, molto disponibile nei confronti di tutti. […] Quando inizi a insultare, a non entrare nella discussione con me direttamente ma vai ad attaccare i miei figli, evidentemente vuoi solo offendere e allora con me si chiude il rapporto. Io sono una persona molto diretta e molto responsabile delle cose che dico e delle cose che faccio. Lei non lo ha fatto e poi si è tirata dietro anche Helena.

"Nathaly è stata brutale con me"

Andrea Lo Cicero ha dichiarato che gli autori dell'Isola dei Famosi hanno scelto di non trasmettere alcune esternazioni di Nathaly Caldonazzo contro di lei: "Mi ha attaccato brutalmente, con parole molto più violente di quelle che voi avete sentito. Non avete sentito le vere parole. Non sono state mai montate. La situazione è molto semplice. Io non sono nemico di nessuno. Non ho nessun problema con nessuna persona dell’isola. Ho fatto e ho vissuto questa esperienza al massimo per vedere Andrea come si trova in una situazione del genere. Nessuno ti allunga da mangiare, nessuno ti agevola nell’isola, però ci sono delle situazioni che si vengono a creare inevitabilmente. Questo cosa vuol dire? Ci può stare. Ma il confronto deve essere limitato fra due persone. Non devono esserci altre persone che devono essere chiamate in causa, anche perché io non ho m mancato di rispetto a Nathaly sulla sua storia come Helena. Della vita privata non mi interessa".

Il problema del bagno

C'è stato anche uno spazio di riflessione per parlare delle reali problematiche strutturali nel fare praticamente e materialmente L'Isola dei Famosi: "Come si fa ad andare al bagno? Allora visto che si mangia poco, si va pochissimo al bagno. E anche lo stimolo di andare al bagno è veramente molto lontano. Quindi quando hai la fortuna di andare al bagno, è un successo. Io la prima volta sono andato al bagno dopo venti giorni come molti altri concorrenti. Dopodiché mi sono abituato e sono andato avanti senza nessun problema. Altri invece hanno avuto qualche problema e purtroppo quando non si riesce ad andare al bagno è veramente difficile. E vi posso garantire che l’isola è molto difficile per questo aspetto”.