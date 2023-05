Nathaly Caldonazzo litiga anche con Corinne Clery: “Falsa, non sei un’amica” All’Isola dei famosi 2023, continuano gli scontri. Nathaly Caldonazzo ha avuto un diverbio con Corinne Clery. Il motivo del contendere è Andrea Lo Cicero.

Continuano le liti di Nathaly Caldonazzo all'Isola dei famosi. Dopo Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero, la naufraga si è scontrata anche con Corinne Clery. La showgirl ritiene che l'attrice non l'abbia sostenuta durante la sua lite con Andrea Lo Cicero. Corinne ha rispedito le accuse al mittente: "Sono problemi tuoi, mica miei".

Lo sfogo di Corinne Clery all'Isola dei famosi 2023

Corinne Clery ha fatto notare a Nathaly Caldonazzo: "Ce l'hai sempre con qualcuno, dall'inizio". Poi, ha svelato che la naufraga avrebbe tentato di imporle chi nominare. In particolare, le avrebbe chiesto di dare il suo voto ad Andrea Lo Cicero:

Mi hai sempre detto: "Votiamo Andrea". E io ti ho sempre detto che non lo voto. Poi, che io dica che è uno stratega, che vuole comandare, gliel'ho detto davanti a tutti e ho chiuso la discussione. Ma che vuoi da me? Che gli metta le mani addosso?

Perché Nathaly Caldonazzo si è infuriata con Corinne Clery

Nathaly Caldonazzo, allora, ha puntato il dito contro il comportamento di Andrea Lo Cicero: "Veramente un uomo che dà della testa di ca**o a una donna…e che dice a me che sono un'arrampicatrice sociale quando non ho mai preso un euro da un uomo…". E Corinne per tutta risposta: "Ma sono problemi tuoi, non sono problemi miei". Così, Caldonazzo è giunta alla sua conclusione: "Ho capito che tu non sei un'amica. Per me tu sei comodino e falsa". La reazione piccata dell'attrice non si è fatta attendere:

Falsa e comodino lo dirai a qualcun altro. Se tu sei incaz**ta con la vita, non ci posso fare niente. Lasciami stare, comodino lo dirai a qualcun altro. Io sono una persona gentile e pacifica.

E in "confessionale" ha concluso: "Mi sembra gratuito e molto, molto banale. Quindi mi chiedo se sia una tattica per farmi buttare fuori, ma non c'è problema. Accetto quello che deciderà il destino e che decideranno le persone".