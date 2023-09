Nancy Brilli aspetta un taxi che fa ritardo: toglie i tacchi e si ritrova in pantofole per strada Nancy Brilli in pantofole per strada in attesa di un taxi ha riaperto l’allarme legato alla crisi dei taxi su Roma. L’attrice tra le stories ha documentato la sua serata rovinata da una lunga attesa: con le scarpe con i tacchi tra le mani ha spiegato all’Adnkrono che “la situazione è disastrosa”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera Nancy Brilli ha documentato attraverso le sue IG stories la sua serata rovinata dall'assenza di taxi a Roma. La famosa attrice ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono in pantofole per strada: non ha specificato se stesse rientrando a casa o se stesse uscendo, ma è stata costretta a togliere i tacchi che indossava per stare più comoda in attesa di un taxi. "Situazione assurda e incomprensibile", lo sfogo all'Adnkronos.

Nancy Brilli in pantofole per strada in attesa di un taxi: "Situazione assurda"

"E' una situazione assurda e incomprensibile. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno. Ma che è successo?". Così Nancy Brilli all'Adnkronos dice la sua riguardo la crisi dei taxi a Roma. L'attrice ieri sera ha condiviso alcune sue foto su Instagram che la ritraggono con le sue scarpe con il tacco tra le mani e un paio di pantofole ai piedi: "Taxi dove sei?" il testo sull'immagine. Raggiunta dalla testata, ha spiegato di trovare molta difficoltà nell'ultimo periodo a muoversi per Capitale:

Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento a radiotaxi, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa. Poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma?"

Nancy Brilli ha raccontato di aver ricevuto numerose delusioni dal servizio dei taxi negli ultimi tempi: "Mi è capitato che non rispondessero, che si rifiutassero di portarmi nel luogo richiesto o che, alla richiesta di portarmi a Piazza di Spagna, mi chiedessero: Piazza di Spagna dove? Vicino a cosa?". Poi ha concluso sottolineando quanto la situazione ora sia difficile: "Insomma, è una situazione disastrosa".