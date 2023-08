Continua il problema dei taxi introvabili nella Capitale: prenotazioni bloccate a Ferragosto “Non è possibile prenotare un taxi. Le prenotazioni sono state bloccate per la seguente ragione: FERRAGOSTO” è l’eloquente messaggio che compare se si prova a fermare un taxi per la giornata di domani, 15 agosto. A Roma continuano i disagi per residenti e turisti nei giorni di maggiore affluenza.

A cura di Teresa Fallavollita

E se la tanto discussa profezia "Se le cose continuano così, il turismo qui (in Italia, ndr) non ha futuro" postata su Twitter lo scorso 13 luglio dal ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach si avverasse ancor prima che sia il caldo a rendere insopportabile la scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della nostra penisola? Sono già numerosi i disagi che i turisti in visita nella Capitale si trovano ad affrontare: l'ultimo – in ordine cronologico – che sta facendo discutere in queste ore riguarda la disponibilità di taxi nel giorno di Ferragosto. O meglio, la mancata disponibilità. Si tratta del periodo dell'"alta stagione per eccellenza", eppure i turisti e residenti che il 15 agosto saranno a Roma e cercheranno un'auto bianca per spostarsi si troveranno di fronte a una brutta sorpresa: "Non è possibile prenotare un taxi" recita la app ItTaxi non appena si inserisce la data. La motivazione? "FERRAGOSTO".

"Non è possibile prenotare un taxi. Le prenotazioni sono state bloccate nel luogo e nell'orario richiesti per la seguente ragione: FERRAGOSTO" è il messaggio che compare a chi cerca di prenotare un taxi in anticipo per domani, 15 agosto, tramite l'app ItTaxy, leader del settore. Come se non bastassero le interminabili file registrate nelle scorse settimane alle fermate delle auto bianche e le numerose testimonianze su come sia sempre più difficile accaparrarsi un taxi nella Capitale. Ferragosto è alle porte: musei aperti, esposizioni e ristoranti dalle invitanti offerte culinarie; la città sulla carta è pronta ad accogliere i visitatori, ma potrebbero verificarsi dei problemi logistici dovuti all'impossibilità di garantirsi un taxi, laddove necessario.

E se è vero che questo non è l'unico modo per prenotare un'auto bianca, il servizio non sembra essere troppo efficiente nemmeno altrove: "L'App Chiama Taxi permette agli utenti di chiamare o prenotare un taxi" recita il sito turistico ufficiale di Roma Capitale. Ebbene, una volta scaricata l'applicazione e inserito l'indirizzo, il risultato non è poi tanto diverso: la schermata che compare mostra una rotellina girare all'impazzata, accompagnata dalla scritta "Ricerca in corso". Uno spreco di tempo e di batteria, visto che nella maggior parte dei casi l'attesa si conclude con un laconico "Nessun tassista trovato, riprova più tardi".

Probabilmente il mezzo di trasporto più affidabile per la giornata di Ferragosto sarà proprio quello pubblico, con autobus e metro. Ma i disagi non finiscono qua: tra il 14 e il 24 agosto, a causa di lavori sulla metro A, la linea rossa sarà interrotta tra Arco di Travertino e Ottaviano (il collegamento sarà comunque garantito dalla navetta).

Dal centralino della Cooperativa Radiotaxi 063570, la principale su Roma, spiegano che non è possibile prenotare taxi in anticipo, ma che domani il servizio su chiamata sarà operativo come al solito. Bisogna però vedere quali saranno i tempi di attesa, viste le molteplici incognite che visitatori e residenti si troveranno ad affrontare. Non resta quindi che augurare buona fortuna, e buon Ferragosto.