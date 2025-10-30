Nadia Rinaldi: “Per un anno e mezzo sono stata senza seno. Dopo l’intervento il sangue colava per terra, ero verde”

Ospite de La Volta Buona, Nadia Rinaldi ha raccontato per la prima volta le complicazioni vissute dopo l’intervento per rifare il seno: “Mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus, colava per terra. Avevo la febbre, ero diventata verde e puzzavo. Sembrava una scena di CSI”.

Nadia Rinaldi ha parlato per la prima volta delle complicazioni legate al recente intervento al seno a cui si è sottoposta. L'attrice aveva deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare l'aspetto del suo addome e quello del seno attraverso delle protesi. Qualcosa nell'operazione, però, non è andata nel modo corretto e per un anno e mezzo è stata costretta a vivere senza entrambi i seni, rischiando quasi la vita e perdendo molto sangue.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 30 ottobre, Nadia Rinaldi ha raccontato la sua disastrosa esperienza con le protesi al seno. L'attrice si era rivolta a uno specialista e inizialmente l'intervento sembrava andato nel migliore dei modi: "Mi ha mandato a casa, prendevo l'antibiotico e portavo un corsetto contenitivo. Dopo una settimana, sarei dovuta tornare per un controllo". Un giorno, però, quando ha aperto il corsetto per fare una medicazione al seno ha sentito un rumore insolito e ha subito capito che qualcosa non andava: "Mi alzo per andare in bagno, mi appoggio al lavandino e comincio a perdere sangue e pus. Colava per terra, avevamo messo degli asciugamani sul pavimento". Poco dopo ha notato nel suo corpo anche altri insoliti cambiamenti: "Avevo la febbre, ero diventata verde e puzzavo. Sembrava una scena di CSI".

Nadia Rinaldi a La Volta Buona

Così, accompagnata dalla sorella, Rinaldi è andata in ospedale dallo stesso medico che l'ha operata: "È intervenuto togliendo le protesi. Urlavo fortissimo tanto che in sala d'attesa gli altri pazienti sono scappati". Per questo motivo l'attrice è rimasta un anno e mezzo senza entrambi i seni, prima di trovare un altro specialista a cui rivolgersi e ritrovare la serenità con il proprio corpo: "Non ero felice, non ero contenta. Ho fatto tanti sacrifici per raggiungere il mio peso".