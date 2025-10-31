spettacolo
Il calvario di Arianna David: “Devo operarmi di nuovo al seno. La protesi è uscita dal muscolo, sono disperata”

Arianna David ha già affrontato sei interventi al seno e purtroppo dovrà operarsi di nuovo. L’ex Miss Italia ha espresso la sua disperazione: “Sono terrorizzata all’idea di dovere rifare il calvario”.
A cura di Daniela Seclì
Immagine

Arianna David ha raccontato il suo calvario nel programma La volta buona. L'ex Miss Italia si è sottoposta a ben sei interventi al seno che sono andati male. Ha confidato che se tornasse indietro non farebbe mai più l'errore di intervenire sul suo corpo con operazioni di chirurgia estetica. Negli anni '90, a suo dire, non le permettevano di fare campagne pubblicitarie perché aveva poco seno. Così, a 27 anni, ha deciso di concedersi un intervento. Ma purtroppo è andato male.

Dopo la nascita del figlio Tommaso è arrivata la prima amara scoperta: "Non allattavo, non avevo latte e mi iniziò a uscire un pezzettino di protesi dal muscolo. Sentivo la plastica. Ho fatto una risonanza e ho deciso di operarmi di nuovo". La showgirl e modella ha spiegato che intorno alla protesi si era formata la classica cicatrice, ma nel suo caso si era indurita fino a dovere intervenire. Dopo il secondo intervento la situazione è addirittura peggiorata perché la protesi è stata impiantata troppo in alto.

Gli interventi sono proseguiti. In un caso, il chirurgo le avrebbe impiantato delle protesi troppo grandi senza avvisarla. Quando Arianna David si è svegliata dall'intervento, il chirurgo si sarebbe giustificato dicendo: "David tu sei da seno grande", senza darle la possibilità di decidere sul suo stesso corpo.

Interviste

spettacolo
