Morto Song Jae Rim, l’attore e modello sudcoreano aveva 39 anni: ancora ignote le cause della morte È morto all’età di 39 anni, l’attore e modello sudcoreano Song Jae-rim. È stato trovato senza vita nel suo appartamento di Seoul, al momento le cause della morte non sono note, ma non si esclude l’ipotesi di suicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto all'età di 39 anni l'attore e modello sudcoreano Song Jae-rim. La polizia sta indagando sulle possibili cause della morte che, al momento, risultano ancora ignote. Tra le ipotesi che circolano anche tra le fan della star asiatica, anche quelle di suicidio.

Le cause della morte di Song Jae-rim

La polizia ha confermato di aver trovato il corpo dell'attore riverso sul pavimento del suo appartamento nel distretto di Seongdong. Sembra che al suo fianco siano state trovate due pagine di una lettera. Questo ritrovamento avvalorerebbe le ipotesi di suicidio susseguitesi delle ultime ore, sebbene le cause della morte non siano state ancora chiarite. Sulla vicenda sta indagando la polizia, che ha però fatto sapere che sul luogo del decesso non sono stati trovati dei "segni di atti illeciti" a dimostrazione del fatto che, quindi, anche l'ipotesi di una morte non per mano stessa dell'attore, sia da valutare.

La carriera di Song Jae-rim

Nato nel 1985, Song Jae-rim aveva iniziato la sua carriera come modello, riscontrando anche un certo successo nel settore. Ha infatti sfilato per le collezioni di Seul di Juun.J, Herin Homme e Ha Sang Beg, comparendo anche in riviste piuttosto importanti come Bazaar Korea, Vogue Girl Korea, Dazed & Confused Korea, Nylon Korea, GQ Korea, Arena Homme + Korea, Esquire Korea e Marie Claire Korea. Dopo qualche anno, poi, si è avvicinato al mondo del cinema. Nel 2009 compare nel film Actresses, ma il ruolo che lo ha consacrato al successo è stato quello del 2012, The Moon Embracing the Sun. Dopodiché la sua presenza è diventata sempre più frequente in alcune serie televisive che hanno avuto un ampio riconoscimento da parte del pubblico coreano, come ad esempio Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Bad Girls, Our Gap-soon, Surfing House, Let Me Hear Your Song e Queen Woo.