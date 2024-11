video suggerito

È scomparsa Chanel Banks, l’attrice di Gossip Girl: “Il marito non vuole collaborare con la polizia” Chanel Banks, l’attrice nota per il ruolo in Gossip Girl, è scomparsa: la cugina Danielle con una campagna GoFundMe ha lanciato l’allarme spiegando di aver perso ogni sua traccia dallo scorso 30 ottobre. Nell’appartamento ha lasciato il suo cane “senza il quale non va mai da nessuna parte”: “Il marito non vuole collaborare con la polizia”, le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da circa due settimane Chanel Banks, attrice nota per il ruolo di Sawyer Bennett nella serie tv di successo Gossip Girl, è scomparsa. La notizia sale alla ribalta soltanto in queste ore grazie alla campagna GoFundMe creata dalla cugina dell'attrice, Danielle Tori Singh, la quale ha spiegato i ultimi suoi movimenti. I familiari hanno perso le sue tracce dallo scorso 30 ottobre: sono riusciti a entrare nel suo appartamento, a Los Angeles, nel quale hanno trovato il suo cagnolino e le chiavi dell'auto, parcheggiata in garage. Il marito dell'attrice "non vuole collaborare con la polizia", si legge.

La scomparsa di Chanel Banks

La famiglia di Chanel Banks ha perso le sue tracce dallo scorso 30 ottobre. Attraverso una campagna aperta su GoFundMe, la cugina Danielle ha chiesto aiuto affinché ritrovi l'attrice. "Sono stati effettuati due controlli, il 7 e l'8 novembre, nel suo appartamento, e non era lì. È scomparsa e suo marito non collabora con la polizia", le parole che si leggono nel lungo messaggio. Chanel Banks, nota per aver recitato in Gossip Girl, avrebbe con sé soltanto il suo cellulare e il computer portatile, oggetti personali che la cugina non ha trovato nel suo appartamento. "Lei non va da nessuna parte senza il suo cagnolino", si legge, e il piccolo amico a quattro zampe è stato trovato nella casa, abbandonato. "Non andrebbe mai da nessuna parte senza avvisare me o la madre" ha spiegato Danielle motivando il loro allarme.

"Il marito ha delle ferite, non collabora con la polizia"

La cugina di Chanel Banks nel lungo messaggio condiviso su GoFundMe ha raccontato che la cugina si era sposata da poco con un uomo che ora non intenderebbe collaborare con la polizia per ritrovarla. "Il 10 novembre ho notato che il marito ha un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia", si legge. L'uomo in questione avrebbe spiegato di non averla più vista o sentita dal 7 novembre, ma non avrebbe mai telefonato la polizia per comunicare la scomparsa. "Creo questo fondo perché ho bisogno di assumere un investigatore privato, la polizia non apre un'indagine privata", ha concluso Danielle.