Ritrovata Chanel Banks, l'attrice di Gossip Girl era scomparsa da due settimane: "Non c'è pericolo, sta bene" Chanel Banks, l'attrice di Gossip Girl scomparsa da due settimana, è stata ritrovata in Texas. "Sta bene" hanno fatto sapere le autorità di Los Angeles.

Chanel Maya Banks, l'attrice di Gossip Girl scomparsa due settimane fa, è stata ritrovata in Texas lunedì 11 novembre. A confermare la notizia è stato un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles: "Non c'è pericolo. Sta bene. È stata tolta dal sistema delle persone scomparse e abbiamo chiuso le nostre indagini".

Chanel Maya Banks ritrovata in Texas

Chanel Maya Banks è stata ritrovata lunedì 11 novembre in Texas. Nelle ore successive alla sua scomparsa, la cugina della 36enne, Danielle-Tori Singh, aveva creato una pagina su GoFoundMe per aiutare le ricerche dell'attrice. Nel messaggio pubblicato da Singh si leggeva: "Sono stati effettuati due controlli, il 7 e l'8 novembre, nel suo appartamento, e non era lì. È scomparsa e suo marito non collabora con la polizia". La cugina dell'attrice era riuscita a entrare nell'appartamento di Banks: "Ha portato con sé solo il cellulare e il computer portatile. Lei non va da nessuna parte senza il suo cagnolino". Singh si era detta molto preoccupata: "Non passa più di 48 ore senza parlare con me o con sua madre… Quella ragazza è più che altro una sorella maggiore per me

Il messaggio della cugina di Chanel Banks

Danielle-Tori Singh, cugina di Chanel Banks, nel lungo messaggio condiviso su GoFundMe aveva raccontato che la cugina si era sposata da poco con un uomo e che non aveva intenzione di collaborare con la polizia per ritrovarla. "Il 10 novembre ho notato che il marito ha un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia", si leggeva. L'uomo avrebbe poi chiarito di non averla vista o sentita dal 7 novembre, ma non avrebbe comunicato la scomparsa alla polizia. "Creo questo fondo perché ho bisogno di assumere un investigatore privato, la polizia non apre un'indagine privata", ha concluso Danielle nel messaggio in allegato alla raccolta fondi.