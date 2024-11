video suggerito

Morto l'attore Fabio Sartor a 70 anni, recitò con Strehler e Mel Gibson Si è spento all'età di 70 anni Fabio Sartor. Grande attore di teatro, ha lavorato con grandi nomi da Strehler a Pina Bausch, prendendo parte anche a progetti cinematografici e televisivi. Negli ultimi anni era stato anche consigliere d'amministrazione del Nuovo Imaie, nel settore dell'audiovisivo.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento a Roma l'attore Fabio Sartor, grande interprete di teatro e noto anche per essere stato consigliere d'amministrazione per il Nuovo Imaie (Istituto per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori) nel settore dell'audiovisivo. La notizia della sua scomparsa è arrivata tramite la pagina Instagram dell'ente: "Un uomo completo e ricco di talenti, un artista che mancherà a tutti noi" si legge. Era nato a Castelfranco Veneto il 12 ottobre 1954, aveva da poco compiuto 70 anni.

Chi era Fabio Sartor: la carriera tra teatro, cinema e TV

Formatosi in teatro con registi del calibro di Giorgio Strelher, con il quale ha lavorato per lungo tempo, è stato diretto sul palcoscenico anche da altri grandi nomi come Luca Ronconi e Peter Stein, prendendo parte anche a lavori teatrali della grande pioniera del teatro danza, Pina Bausch. Non solo teatro, nella sua carriera ha lavorato anche per il cinema e la televisione, interpretando ruoli anche piuttosto importanti. Tra i titoli a cui ha preso parte si ricordano Nirvana di Gabriele Salvatore, La passione di Cristo di Mel Gibson, Il ventre dell'architetto di Peter Greenaway e ancora Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, Chimera di Pappi Corsicato. Ma ha lavorato anche con registi internazionali come Wim Wenders. Ha poi perfezionato anche la sua conoscenza nell'ambito della fotografia, lavorando accanto a Franco Fontana. In tv, invece, lo abbiamo visto di recente nella fiction di Rai Black Out, ma era stato tra i volti anche di Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, e miniserie come Incompreso e Liberi di giocare

Il messaggio di cordoglio del Nuovo Imaie

A ricordarlo e darne notizia è la pagina social del Nuovo Imaie, di cui negli ultimi anni era stato consigliere di amministrazione nel settore dell'audiovisivo, che scrive rivolgendogli un ultimo saluto:

Una notizia che non avremmo davvero mai voluto darvi. Oggi ci ha lasciato Fabio Sartor, attore e consigliere d’amministrazione del NUOVO IMAIE per il settore audiovisivo. È stato un attore di grande carisma che, con la sua indiscussa professionalità ha spaziato tra il mondo del teatro, della televisione e del cinema, anche in grandi produzioni internazionali. Il suo essere indelebilmente veneto e sempre pieno di progetti ed iniziative lo ha reso un compagno prezioso anche nel quotidiano lavoro fianco a fianco. Sei stato un marito e un padre meraviglioso.