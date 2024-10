È morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra ed ex capo ultrà della Lazio aveva 59 anni

video suggerito

È morto Adamo Dionisi. L'attore aveva 59 anni ed era conosciuto per il suo ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Era malato da tempo. In passato è stato capo ultrà della Curva della Lazio tra le fila degli Irriducibili.

L'arresto nel 2001 e la scoperta della recitazione

Nato a Roma nel 1965, Dionisi si è fatto conoscere dal pubblico soprattutto per il suo ruolo del boss Manfredi Anacleti nella nota serie tv Suburra. Prima di arrivare sul piccolo schermo, nel 2001 era stato arrestato per droga e aveva trascorso un periodo nel carcere romano di Rebibbia. Proprio in cella è nata la sua passione per la recitazione grazie ad alcuni progetti teatrali, tanto che una volta uscito ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione. Nel 2017 era stato arrestato a Viterbo dopo aver distrutto una camera d'albergo e aver aggredito la donna che si trovava con lui.

La carriera da attore di Adamo Dionisi

Oltre che per il noto ruolo in Suburra, Dionisi ha recitato in altri film e serie tv di successo, che l'hanno fatto conoscere al grande pubblico. Tra questi, più recenti, Martedì e Venerdì (2024), Enea (2023), Morrison (2021), The Shift (2020), Famosa (2019), Brutti e Cattivi. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha fatto parte anche del cast della fiction Rocco Schiavone, targata Rai.