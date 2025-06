Dario Aita interpreterà Franco Battiato in un film: “La Rai vuole celebrare il suo talento”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La Rai sta pensando di realizzare un film su Franco Battiato, il cantautore siciliano scomparso il 18 maggio 2021, tra le firme più amate della musica italiana. Ad interpretare il ruolo del grande musicista, autore di alcuni dei brani più iconici, dovrebbe essere l'attore Dario Aita.

Il film tv su Franco Battiato

A riportare la notizia è il settimanale Chi, secondo cui l'attore, anch'egli siciliano, sarebbe stato scelto per dare corpo e voce sullo schermo al grande Franco Battiato. In merito alla pellicola, sicuramente una produzione Rai, non è stato rivelato altro, se non il fatto che l'intento della tv pubblica sia quello di celebrare il talento di un grande protagonista della cultura musicale del nostro paese. Non sarebbe, d'altra parte, il primo film dedicato alla figura di un nome importante del cantautorato italiano, come è accaduto di recente per Franco Califano, interpretato da un giovane Leo Gassmann, per Mia Martini a cui ha dato voce Serena Rossi e, ancora, Nada nel film tv La bambina che non voleva cantare, interpretato da Tecla Insolia. Tanti altri sono gli esempi di una televisione che mira ad elogiare l'arte e i suoi più iconici rappresentanti, attraverso il racconto di parti significative della loro storia.

Dario Aita dalla tv a Parthenope di Paolo Sorrentino

Il nome di Dario Aita, d'altra parte, non è affatto sconosciuto ai frequentatori del piccolo schermo, dal momento che l'attore siciliano è stato protagonista di fiction di successo sin da giovanissimo, lo ricordiamo infatti in Questo nostro amore, L'allieva, Il Cacciatore, il remake italiano della serie americana This is Us, solo per citarne alcuni. Più di recente, poi, è stato anche tra i protagonisti della serie Netflix, La legge di Lidia Poet, ma soprattutto del film di Paolo Sorrentino, Parthenope, in cui ha recitato al fianco dell'esordiente Celeste Dalla Porta e di Daniele Rienzo. Da qualche mese, inoltre, ha annunciato di essere entrato nel cast di un'altra serie seguitissima di Rai1, Un Professore, arrivato alla sua terza stagione che andrà in onda in autunno.