Un Professore 3, arrivano nuovi personaggi nel cast della serie con Alessandro Gassmann

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie che più hanno avuto successo in Rai negli ultimi anni, c'è senza dubbio Un Professore, la fiction con protagonista Alessandro Gassmann che, dopo il successo delle prime due stagioni, torna con nuove puntate e anche personaggi nuovi nel cast. Le new entry andranno a rimpinguare i membri del liceo romano che occupa la terza stagione della fiction: ci sarà un nuovo professore, una nuova preside e anche un nuovo alunno.

Le new entry Nicole Grimaudo e Dario Aita

A vestire i panni della nuova preside del liceo Leonardo Da Vinci sarà Nicole Grimaudo, che vestirà i panni di Irene Alessi e in un video di presentazione pubblicato sugli account di Banijay, la casa di produzione insieme alla Rai della fiction, parla del suo personaggio, ancora indecisa sull'usare il cosiddetto pugno di ferro con i ragazzi della scuola o essere più accogliente e "materna". L'attrice, poi, si presenta dicendo: "Sono felicissima di far parte di questo progetto straordinario che è Un professore 3, che la nuova avventura abbia inizio. A presto". Altro acquisto di questa nuova stagione è Dario Aita, che interpreterà il nuovo professore di fisica Leone Rocci: "Avrei voluto mostrare il cielo, ma non si vede, siamo in studio, quindi vabbè, ci toccherà uscire" dice il nuovo docente dopo aver ripetuto i posti degli allievi della 5a B, poi si congeda dicendo: "Un abbraccio e a presto, con questa nuova avventura di Un Professore". Infine, anche in questa stagione non mancano nuovi allievi come Zeno, interpretato dal giovanissimo Filippo Brogi.

Quando arriva Un Professore 3 su Rai1

Già da qualche settimana, sono iniziate a Roma le riprese di Un Professore 3. Verosimilmente la terza stagione andrà in onda il prossimo autunno, sempre in prima serata su Rai1. La serie ha riscosso un grande successo, confermandosi come una delle più amate del palinsesto, ma bisognerà aspettare almeno giugno per avere una visione più chiara dei palinsesti della prossima stagione tv.