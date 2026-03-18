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Morto Matt Clark, l’attore di film western e Ritorno al Futuro 3 aveva 89 anni

È morto Matt Clark, attore noto per i film western accanto a divi come Robert Redford, Clint Eastwood, si è spento a 89 anni. Era apparso anche in Ritorno al Futuro-Parte III.
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A cura di Ilaria Costabile
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È morto all'età di 89 anni l'attore Matt Clark, noto per aver preso parte al film Ritorno al Futuro 3 e fu diretto da Clint Eastwood nel film Il texano con gli occhi di ghiaccio. Si è spento nella sua casa di Austin, in Texas, a seguito di un intervento al quale si era sottoposto.

La carriera da attore nei film western

Era nato a Washinghton il 25 novembre 1936, ma è cresciuto in Virginia. Dopo due anni di servizio militare, aveva intrapreso gli studi universitari alla in amministrazione aziendale alla George Washington University, ma già allora nutriva una certa curiosità per la recitazione e, infatti, dopo poco lasciò gli studi per dedicarsi al teatro. Il suo debutto fu nel 1964 nel film Black Like con James Whitmore, successivamente ebbe un ruolo anche nel film vincitore del Premio Oscar La calda notte dell’ispettore Tibbs. Tanti i film in cui ha preso parte nella sua carriera, soprattutto western, come Will Penny (1967), Macho Callagan (1970), Fango, sudore e polvere da sparo (1972), La banda di Jesse James (1972).

Aveva lavorato anche insieme a grandi attori di Hollywood, come Robert Redford nel film Jeremiah Johnson (1972) e Brubarker (1980), con Clint Eastwood nei film La notte brava del soldato Jonathan (1971), Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976) e Honkytonk Man (1982), infine anche con John Wayne nel film I cowboys. In merito ai western aveva detto che farne parte era come aver realizzato un suo sogno da bambino.

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Da Ritorno al Futuro ai ruoli in Tv

Nel 1990 aveva preso parte al film Ritorno al Futuro – Parte III, dove interpretava un barista nella parte ambientata proprio nel Vecchio West. Non sono mancati anche ruoli televisivi, come quelli nelle sitcom The Jeff Foxworthy ShowGrace Under Fire, ma anche Ben CaseyDog and Cat, Una famiglia americanaMagnum, P.I.The Practice – Professione avvocati, Chicago Hope. 

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