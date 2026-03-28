Morto l’attore James Tolkan, fu il preside Strickland in Ritorno al Futuro

James Tolkan è morto all’età di 94 anni: famoso per il ruolo di Strickland nella trilogia di Ritorno al Futuro, partecipò anche a Top Gun, Serpico e War Games.

È morto all'età di 94 anni James Stewart Tolkan, attore statunitense noto tra gli altri per il ruolo di Gerald Strickland, il preside del liceo frequentato da Marty McFly in Ritorno al Futuro. Ne danno notizia i media statunitensi: l'attore, nato a Calumet nel Michigan il 20 giugno 1931, si è spento a Saranac Lake, nello stato di New York.

Iniziò a recitare giovanissimo, dopo aver servito la Marina degli Stati Uniti d'America durante la guerra di Corea, poi congedato per problemi di salute. Tanti i film a cui ha preso parte, ma indubbiamente il ruolo per cui è conosciuto in tutto il mondo è quello di Gerald Strickland, il preside dell'Hill Valley High School nella trilogia di Ritorno al Futuro. Tolkan interpreterà questo ruolo nonché quello dello sceriffo, suo antenato, Marshal James Strickland, che appare nel terzo capitolo della saga. Tra gli altri suoi film celebri, Serpico, Top Gun e War Games (accanto a un giovanissimo Matthew Broderick), mentre negli anni era apparso in diversi episodi di serie televisive cult come Willy, il principe di Bel-Air, Tequila e Bonetti, Miami Vice.

La scena tagliata in Ritorno al Futuro – Parte III

Oltre al tormentone "fannulloni" ("slackers" nella versione inglese), epiteto con cui si rivolgeva agli studenti della scuola di Hill Valley (celebre anche il suo "I McFly non hanno mai contato niente nella storia di Hill Valley" proprio all'inizio del primo film della saga, con Marty che replica "Ma la storia cambierà", ndr) è stato anche protagonista di una scena tagliata dal montaggio finale di Ritorno al Ruturo – Parte III (oggi facilmente reperibile su internet).

In questa scena, ambientata nella Hill Valley del 1885, lo sceriffo Strickland e il figlio incrociano di nuovo Buford Tannen (antenato di Biff) nei boschi: dopo un breve dialogo, lo sceriffo li lascia passare, ma Tannen estrae l'arma e lo uccide, per poi raggiungere Marty nel celebre "duello" a colpi di pistola. Una scena eliminata da Robert Zemeckis e Bob Gale per un motivo ben preciso e spiegato nei commenti audio alla versione DVD della Trilogia:

Abbiamo deciso che era troppo macabro mostrare effettivamente questo omicidio nel film. Avrebbe gettato un'ombra su tutto e avrebbe anche spinto il pubblico a volere che Marty uccidesse Buford perché aveva sparato a Strickland alle spalle.

Il taglio costrinse anche ad un'altra modifica: quando Buford e i suoi verranno arrestati, il vicesceriffo dirà: "Sei in arresto per aver rapinato la Pine City Stage". Battuta che sarà aggiunta solo dopo il taglio dell'omicidio di Strickland, visto che quella originale diceva, appunto, che Buford era in arresto per quell'omicidio avvenuto nei boschi.