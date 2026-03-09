È morta Jennifer Runyon, la studentessa bellissima di Ghostbusters e Beverly Hills 90210

È morta Jennifer Runyon, l’attrice di Ghostbusters e Beverly Hills 90210. Aveva 65 anni ed è scomparsa il 6 marzo dopo una breve malattia. L’annuncio dell’amica Erin Murphy sui social.

È morta Jennifer Runyon e a molti questo nome dirà poco, ma il suo volto invece no. Perché lei era la bellissima studentessa bionda oggetto degli esperimenti, e dei corteggiamenti, del dott. Peter Venkman nel primo film dei Ghostbusters. Scena epica perché, appunto, utile a presentare l'iconico personaggio interpretato da Bill Murray. Jennifer Runyon muore giovanissima, a soli 65 anni, dopo una breve lotta contro il cancro.

A dare la notizia è stata l'attrice Erin Murphy, sua amica, con un post sui social: "È con grande tristezza che condivido che la mia amica Jennifer Runyon Corman è scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro", scrivendo di lei come "una persona speciale" e rivolgendo il pensiero alla famiglia e ai due figli, Wyatt e Bayley.

La carriera

Nata il 1° aprile 1960 a Chicago, Runyon cresceva in un ambiente già immerso nello spettacolo: il padre Jim era annunciatore radiofonico e disc jockey, la madre Jane Roberts era attrice. Le frequenti trasferte imposte dalla carriera paterna la portarono a spostarsi in diverse città americane prima di affacciarsi al cinema. Il debutto cinematografico arrivò nel 1980 con il film horror To All a Goodnight, storia di un killer travestito da Babbo Natale che semina il panico tra un gruppo di studentesse. Seguì un periodo sulla soap Another World, registrata a New York tra il 1981 e il 1983.

Nel 1984 arrivarono i ruoli che l'avrebbero resa riconoscibile al grande pubblico: una parte in Up the Creek, girata in Oregon, e la comparsa in Ghostbusters accanto a Bill Murray — come scritto in apertura di articolo: la studentessa universitaria sottoposta al test di percezione extrasensoriale da Peter Venkman nelle scene iniziali del film. In quella scena, Bill Murray dava scosse di elettrostimolazione a un altro ragazzo, salvando ogni volta lei dalla scossa.

Sempre nel 1984 ottenne il ruolo di Gwendolyn Pierce nella prima stagione della sitcom Charles in Charge, al fianco di Scott Baio. Nel 1988 vestì i panni di Cindy Brady nel film tv A Very Brady Christmas, subentrando a Susan Olsen nel ruolo. Nello stesso anno recitò nel pilot di Quantum Leap e nella commedia 18 Again!. Nel 1989 apparve in un episodio di La signora in giallo con Angela Lansbury, nel 1991 fu guest di una sola puntata in Beverly Hills, 90210 protagonista di una liason con Steve (Ian Ziering, come nella foto sotto).

Gli ultimi anni

In un'intervista del 2014 Runyon raccontava di essersi ritirata quasi del tutto dalla recitazione per dedicarsi all'insegnamento e a un podcast di cucina che co-conduceva. Si era sposata nel 1991 con Todd Corman, allenatore di basket universitario e produttore televisivo, figlio del produttore Gene Corman.