Morto lo sceneggiatore Robert Towne, vinse l'Oscar per Chinatown di Roman Polanski Si è spento a 89 anni lo sceneggiatore Robert Towne, come annunciato dalla famiglia e dalla sua agente. È stato l'autore del film di Polanski, Chinatown, per il quale vinse anche l'Oscar per quella che, ad oggi, è ancora considerata la miglior sceneggiatura mai scritta.

A cura di Ilaria Costabile

È morto lo sceneggiatore Robert Towne, all'età di 89 anni, autore di uno dei grandi titoli del cinema hollywoodiano, ovvero Chinatown, che gli è valso anche la vittoria dell'Oscar. Stando a quanto dichiarato dalla sua agente Carri McClure e dalla famiglia, si è spento nella sua casa di Los Angeles, circondato dai suoi affetti più cari.

L'Oscar per la sceneggiatura di Chinatown

Il capolavoro di Robert Towne, stando alla critica, è proprio Chinatown diretto da Roma Polanski, che è stata definita la miglior sceneggiatura mai scritta e di fatti nel 1974 si aggiudicò l'Oscar. Il film vedeva protagonista Jack Nicholson nel ruolo dell'iconico ispettore Jake Gittes. Tra l'altro, era stato candidato all'ambito riconoscimento per tre anni di seguito, senza però riuscire a conquistare la statuetta d'oro. In anni e anni di carriera tanti sono i lavori a cui ha preso parte, come ad esempio i primi due capitoli della saga Mission:Impossible. Ancor prima di questo, tanti altri sono i titoli che hanno visto la sua collaborazione, tra cui anche diversi classici del cinema americano, come Bonnie e Clyde' e ‘Il padrino'.

Il legame con gli attori

Una delle sue caratteristiche era quella di stringere un legame con gli attori, tale da permettergli di scrivere sceneggiature che fossero di loro gradimento e nelle quali potessero sentirsi a loro agio. Con Jack Nicholson, infatti, di cui era un grande amico, scrisse L'ultima corvé del 1973. Fu molto amico anche di Tom Cruise, per cui ha scritto Giorni di tuono nel 1990, passando poi alla saga di Mission Impossible. Poi, strinse amicizia con Warren Beatty e scrisse il suo film Shampoo oltre che il remake di Love Affair del 1994. In seguito, ha collaborato come script doctor alla sceneggiatura de Il paradiso può attendere. Dopo la sceneggiatura si è cimentato anche nella regia, dirigendo anche film di discreto successo come Due donne in gara, Tequila Sunrise, Without Limits e Chiedi alla polvere. Prima di morire, a quanto pare, stava scrivendo una serie prequel di Chinatown per Netflix.