È morto Jon Landau, produttore di Titanic e Avatar: aveva 63 anni Jon Landau è morto dopo aver lottato contro un cancro, scrive Bbc.com. Produttore di Titanic e Avatar, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo cinematografico: i saluti di Kate Winslet e James Cameron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Jon Landau, produttore premio Oscar che ha collaborato con il regista James Cameron per i film Titanic e Avatar. Ad annunciare la sua scomparsa Alan Bergman, co-presidente della Disney Entertainment, in un comunicato diffuso dai media, prima dell'addio social della sorella, Tina. Il produttore cinematografico aveva 63 anni e, scrive Bbc.com, da tempo lottava contro il cancro.

La morte di Jon Landau

Jon Landau è morto a 63 anni dopo aver lottato contro un cancro "per più di un anno", scrive Bbc.com. Si è spento lo scorso venerdì lasciando un vuoto nel mondo cinematografico. Produttore di film di grandissimo successo come Titanic e Avatar, ha collaborato a lungo con James Cameron: ha ricoperto un ruolo dirigenziale nella società di produzione del regista, la Lightstorm Entertainment, e vinto numerosi riconoscimenti. Nel 1998 il premio Oscar per il miglior film, Titanic. La sorella del produttore, con un tweet, ha confermato la notizia: "Il miglior fratello che una ragazza possa mai sognare, mio fratello Jon, è morto. Il mio cuore è spezzato, ma anche pieno di orgoglio e gratitudine per la sua vita straordinaria, per l'amore e per i doni che ha dato a me e a tutti coloro che hanno conosciuto lui e i suoi film".

L'omaggio di Kate Winslet e James Cameron

Dopo la notizia della morte, James Cameron ha dichiarato al The Hollywood Reporter che ci ha lasciato "un grande produttore e un grande essere umano": "Jon Landau credeva nel sogno del cinema, credeva che il film fosse la massima forma d'arte umana e che per fare film devi prima essere umano tu stesso. Sarà ricordato per la sua immensa generosità d'animo quanto per i film in sé". Anche Kate Winslet, protagonista di Titanic, a Deadline ha commentato la triste morte del produttore: "Era l'uomo più gentile e migliore del mondo, era un uomo ricco di compassione ed eccezionale nel supportare e coltivare team di persone creative fenomenali. Era sempre pieno di sorrisi e gratitudine. Non riesco a credere che sto scrivendo questo, non riesco a credere che se ne sia andato".