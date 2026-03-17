Morta Annalisa Petrini, storica redattrice del Grande Fratello: il ricordo di Endemol e Mediaset e degli ex concorrenti

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, è morta Annalisa Petrini, storica redattrice del reality show di Canale 5. Endemol e Mediaset le rendono omaggio sui social e pare che lo faranno anche in apertura di programma stasera. Immediato il cordoglio di molti ex concorrenti del GF, da Cristina Plevani a Salvo Veneziano.

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, è morta Annalisa Petrini, storica redattrice del reality show di Canale 5, diventata poi caporedattrice e punto di riferimento di tutti i concorrenti. L'avevamo vista anche nello speciale Grande Fratello – L'inizio su Mediaset Infinity, a riavvolgere il nastro insieme alla collega Sabrina Pioletti. "Per me è sempre un esperimento più che un programma, però ti entra proprio dentro", aveva dichiarato. Endemol e Mediaset le rendono omaggio sui social e pare che lo faranno anche in apertura di programma stasera. Immediato il cordoglio di molti ex concorrenti del GF, da Cristina Plevani a Salvo Veneziano.

Annalisa Petrini nello speciale per i 25 anni del Grande Fratello

“Il Grande Fratello è un programma che ti entra dentro, perché ti affezioni molto alle persone, ai ragazzi, ai concorrenti. Li accompagni in questa avventura fino alla porta rossa e poi li riaccogli quando escono. Noi raccontiamo la vita delle persone, le emozioni, gli amori che finiscono fuori, gli amori che nascono dentro ed è bello, per me è un orgoglio, sono contenta di aver fatto parte e di continuare a farne parte. Per me è sempre un esperimento più che un programma, però ti entra proprio dentro“, con queste parole Annalisa Petrini aveva commentato la sua esperienza come redattrice prima, e caporedattrice poi, nel reality show più ambito di Italia (almeno 25 anni fa, quando tutto iniziò).

Il ricordo di Cristina Plevani e degli ex concorrenti del noto reality

Cristina Plevani è stata la prima a condividere sui social il suo cordoglio. Molto legata ad Annalisa Petrini, aveva condiviso con lei il momento più romantico della sua esperienza in tv, ovvero quello della storia con Pietro Taricone. La prima vincitrice del GF l'ha sempre considerata ‘famiglia' lì dentro e anche fuori, passati gli anni, il ricordo di quel periodo pare non fosse sfumato. Nel lungo post su Facebook, Plevani scrive: "Tanti anni senza vederci fino a quando lo scorso agosto ti ho rivista per la registrazione del Documentario. Sono corsa nel tuo ufficio. Caz*o, 25 anni erano passati. Sempre uguale, sempre Annalisa. Anche le mie amiche su ricordano di te e come potrebbe essere altrimenti, eri accogliente con tutti gli ospiti. Speravo fossi ancora dietro alla scrivania per il GfVip.Invece….". A lei poi si sono uniti vari compagni di viaggio, come Salvo Veneziano, Marina La Rosa e Lorenzo Battistello, e concorrenti che sono arrivati dopo, tra i quali Luca Calvani, Matteo Diamante, Serena Garitta, Sophie Codegoni, Elenoire Ferruzzi, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando, Fiordaliso, Amanda Lecciso, Manila Nazzaro, Patrizia Rossetti, Rosalinda Cannavò, , Francesca Cipriani, Jessica Morlacchi, Andrea Cocco Hirai e Giuseppe Garibaldi.

Lorenzo Battistello e Annalisa Petrini

Battistello, in particolare, ha scritto: "in un mondo cinico come quello della televisione, tu sei sempre stata pura e presente. Mi chiedevi sempre di mia mamma con l’amore e l’affetto di una persona buona", che poi è quello che ha sempre contraddistinto il suo percorso dietro le quinte e che è emerso a gran voce con lo speciale sui 25 anni del GF.