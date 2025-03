Morta a 43 anni Emilie Dequenne, l’attrice belga aveva detto di recente: “Non vivrò a lungo”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Addio a Emilie Dequenne, l'attrice belga morta precocemente, a soli 43 anni. Dequenne, divenuta nota soprattutto per il ruolo nel film del 1999 "Rosetta", si è spenta domenica sera presso l'ospedale Gustave Roussy di Villejuif, in Francia, a causa di un carcinoma surrenalico, un raro tumore del sistema endocrino. La notizia si è diffusa proprio nella tarda serata del 16 marzo ed è stata confermata dalla sua famiglia e dalla sua agente, Danielle Gain.

L'annuncio della malattia nell'ottobre 2023

Nell'ottobre del 2023 era stata proprio Dequenne a parlare pubblicamente della sua malattia, a due di distanza dalla diagnosi, e da allora aveva sospeso la sua carriera cinematografica. "Non vivrò così a lungo come previsto", aveva detto lo scorso dicembre in un'intervista, raccontando la sua esperienza con un tumore particolarmente aggressivo. Anche a febbraio aveva pubblicato sui social un aggiornamento del suo percorso di cure, scrivendo "Che lotta dura! E non si sceglie…", in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

La carriera di Emilie Dequenne

Emilie Dequenne si è fatta notare nel mondo del cinema quando aveva soli 18 anni, interpretando il ruolo di una giovane ragazza che lotta per sfuggire alla precarietà sociale nel film "Rosetta" dei fratelli Dardenne. Ruolo che le aveva permesso di vincere il premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes nel 1999.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a quasi 50 film, da "La fille du RER", a "À perdre la raison" nel 2012, che le aveva fatto guadagnare un altro premio a Cannes nella sezione "Un certain regard". Con "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" aveva vinto il César come miglior attrice non protagonista nel 2021.

Il cordoglio delle istituzioni e dei colleghi

Dopo la notizia della morte di Dequenne, tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi di amici e colleghi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. Dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, che ha sottolineato la perdita per il cinema francofono: "Se ne va troppo presto un'attrice di talento che aveva ancora tanto da offrire". Il regista Gilles Jacob l'ha ricordata con affetto: "Ha dato un'energia straordinaria a ‘Rosetta', un film già di per sé potentissimo", mentre Alexandra Lamy ha espresso il suo dolore scrivendo: "Non ho parole, solo tristezza".