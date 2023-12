“Morgan a Sanremo bocciato da Amadeus”, il cantante: “Ennesima puttan*ta” Dopo le indiscrezioni di Dagospia sulla presunta bocciatura di Morgan dalla lista dei Big del Festival di Sanremo, il cantautore reagisce sulla chat Whatsapp: “Ennesima puttan*ta”.

Morgan fuori da Sanremo dopo X Factor? No. Il cantautore brianzolo smentisce la notizia, lanciata da Dagospia, sulla presentazione di un brano alla commissione del Festival presieduta da Amadeus. Nell'ormai celebre chat Whatsapp nella quale Morgan interagisce con più di cento giornalisti, è proprio il cantante di "Sì, certo l'amore" a smentire la notizia: "Ennesima puttan*ta".

La reazione di Morgan

“Come mai il cantante per mancanza di successi è così arrabbiato? Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato", così ha scritto il portale più letto dagli addetti ai lavori e la notizia è stata ripresa da Fq Magazine. Morgan, nel condividere la notizia, ha tuonato contro l'appendice di gossip e spettacolo del Fatto Quotidiano: "La vera notizia è questa: il fatto quotidiano ha scritto l'ennesima puttan*ta ma Morgan non se li c*ga".

Morgan assolto dalle accuse di frode fiscale

La notizia del giorno, verificata, che riguarda Morgan in realtà è un'altra: il cantautore è stato assolto delle accuse di frode fiscale. La Corte d'Appello di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena per Morgan, l'ex cantante dei Bluvertigo e ex giudice di XFactor, dall'accusa di frode fiscale. La notizia è stata comunicata direttamente da Morgan. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, stabilendo la sua innocenza riguardo al reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte". Inoltre, Morgan, sempre nella chat "Conferenza Stampa" ha espresso la sua gratitudine nei confronti degli avvocati Leonardo Cammarata, Rossella Gallo, Alessandro Ingrassia e Lidia Lo Giudice, sottolineando il successo ottenuto grazie al loro impegno. Una buona notizia per il cantante di Altrove, in un periodo non esattamente tranquillo.