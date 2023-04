Milo Ventimiglia e la bravata sul set di Una mamma per amica: “Mi annoiavo, era una cosa stupida” Milo Ventimiglia ha raccontato al The Jennifer Hudson Show un aneddoto riguardante i suoi trascorsi sul set di “Una mamma per amica”. L’attore rivela di aver fatto una bravata, dovuta ai momenti di noia nelle lunghe giornate di riprese.

A cura di Ilaria Costabile

Milo Ventimiglia è uno degli attori più amati di Hollywood, dopo il successo conquistato con Una mamma per amica, dove interpretava Jess Mariano, molti sono stati i ruoli che ha interpretato negli anni. Ospite al The Jennifer Hudson Show ha raccontato che proprio durante le riprese del teen drama con Alexis Bledel, nei momenti di noia di divertiva a fare bravate negli studios della Warner Bros, in California.

Le bravate di Milo Ventimiglia sul set della serie tv

Le giornate sul set erano decisamente lunghe e non sempre facili da sostenere, per cui Milo Ventimiglia, poco più che ragazzo, per impiegare il tempo e soprattutto i momenti di stallo da una scena e l'altra, che duravano anche ore, si divertiva ad "imbrattare" i muri degli studios con lo spray. L'ispirazione gli era venuta dalle opere di Bansky e ha raccontato:

Quando hai poco più di 20 anni e sei in questo grande studio e sai che lavorerai per le prossime 14, 15 ore, ti annoi un po'. Cos'altro potevo fare?. Mi piacevano molto gli stencil come Banksy e cose del genere, quindi ho ritagliato questo stencil basandomi su uno stencil di Banksy di un piccolo topo che regge un megafono e ho proceduto a coprirlo di vernice spray in diversi punti intorno a questo lotto qui. A volte si fanno cose stupide. E non sono mai stato invitato a tornare.

L'attore, provocando non poca ilarità nel pubblico che ha assistito al suo racconto, ha continuato dicendo che, in realtà, avrebbe voluto realizzare qualcosa di davvero divertente, ma poi si è limitato, intimorito all'idea che potessero cacciarlo:

Il mio piano era di farlo a un livello enorme durante le notti in cui stavo girando qui e poi chiamare la vigilanza dello studio e dire: ‘Avete un problema con i topi'. Ma non ho mai avuto il coraggio di farlo, quindi mi sono limitato a farlo vicino al mio posto auto.

Milo Ventimiglia e Alexis Bledel in "Una mamma per amica"

Milo Ventimiglia dopo Una mamma per amica

Milo Ventimiglia è tornato ad interpretare il ruolo di Jess, anche nella reunion realizzata nel 2016 per Netflix con "Una mamma per amica: di nuovo insieme". Il personaggio del ragazzo tenebroso, ma dal cuore d'oro aveva fatto breccia nel cuore di molte fan che, infatti, hanno poi seguito il percorso dell'attore, che è stato protagonista di serie come Heroes, ma soprattutto "This is Us" una delle serie tv americane più amate al mondo, conclusasi con la sua sesta stagione.