Mare Fuori 4, Ludovica Coscione: “Le riprese? Manca poco. Spero che Teresa non perda la sua bontà” Ludovica Coscione, attrice che interpreta il ruolo di Teresa in Mare Fuori, si è detta pronta per tornare sul set: “L’idea di ritrovare i miei colleghi e il mio personaggio, che ormai considero un’amica, mi rende felice”. Vittima di commenti negativi sui social, ha commentato: “Vorrei ci fosse più gentilezza per tutti”.

A cura di Gaia Martino

Ludovica Coscione, 24 anni, è l'attrice che interpreta il ruolo di Teresa nella fiction di successo Mare Fuori. In una lunga intervista a Vanity Fair ha raccontato della quarta stagione della serie tv le cui riprese inizieranno "a brevissimo", poi lo sfogo contro l'odio social: "Vorrei ci fossero più bontà e gentilezza da parte di tutti e un po’ fatico ad accettare che non sia ancora così".

Le parole su Mare Fuori 4

"Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori inizieranno a brevissimo. Ancora non ho la sceneggiatura, per cui non so proprio cosa aspettarmi, né abbiamo una data precisa dell’inizio del set, però manca poco e io non vedo l’ora": sono state queste le prime parole di Ludovica Coscione, diventata famosa grazie al personaggio di Teresa che interpreta in Mare Fuori, nell'intervista a Vanity Fair. Si è detta felice di tornare sul set: "Tornare a girare per me è sempre emozionante, la sola idea di ritrovare i miei colleghi e soprattutto il mio personaggio, che ormai considero un’amica, mi rende felice. Vorrei che anche Teresa fosse felice allo stesso modo. È ciò a cui tengo di più. Per il resto mi piace l’idea di lasciarmi travolgere dalle pagine che sfoglierò, di non sapere assolutamente a cosa andrò incontro, un po’ come nella vita reale. Spero solo che il mio personaggio ritrovi la pace e che non perda mai la cosa più bella che ha: il suo buon cuore".

Lo sfogo sui commenti negativi su Instagram: "Vorrei ci fosse più gentilezza"

Ludovica Coscione su Instagram vanta oltre 740 mila follower. "Ammetto di sentire tutto il peso di dover gestire una piattaforma del genere, cerco di utilizzare la mia voce per lanciare messaggi positivi" ha spiegato prima di confessare di utilizzare i social anche per far conoscere i lati più nascosti di sé.

Cerco di ispirare chi mi segue a non smettere di inseguire i propri sogni, ma a lottare duramente per realizzarli. Cerco di mostrare che si deve essere buoni, sempre, anche dietro lo schermo del telefono, perché le parole hanno un peso. Cerco di parlare per aiutare a normalizzare quello che per me lo è già, come una famiglia omogenitoriale, i diritti della comunità Lgbtq+, l’andare in terapia e così via. Si può creare davvero una bella community grazie ai social e può nascere uno scambio molto puro e reale tra le persone.

Spesso è stata vittima di commenti negativi scritti da parte di haters: ha raccontato che una volta è stata criticata dopo la pubblicazione di un video ripreso da un fan mentre scendeva dal treno. "Sui social vorrei far capire che non sono perfetta, sono un essere umano anch’io e potrei sbagliare. Sapere che una grande quantità di persone è pronta a commentare tutto ciò che ti vedono fare, bello o brutto che sia, a volte mi fa pensare troppo e mi costringe a prendere dei momenti di pausa" ha raccontato prima dell'aneddoto: