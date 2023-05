Valentina Romani, da Mare Fuori a Cannes: “Un sogno, non svegliatemi. Naditza? Faticoso salutarla” Valentina Romani “surfa” sul successo di Mare Fuori e approda al Festival di Cannes. L’attrice si è raccontata in un’intervista ad Ansa: “Per Mare Fuori 4 la porta non è aperta poi chissà, certo che mi andrebbe di tornare”.

A cura di Daniela Seclì

Valentina Romani è l’attrice che interpreta Naditza nella serie Mare Fuori

L'attrice Valentina Romani sta vivendo un momento d'oro. Dopo aver conquistato gli spettatori interpretando il personaggio di Naditza nella serie Mare Fuori, è pronta ad approdare al Festival di Cannes con due film. Interpreta Emma ne Il sol dell'avvenire diretto da Nanni Moretti, in lizza per la Palma d'Oro. Inoltre, nel film d'animazione Elemental, Valentina Romani presta la voce al personaggio di Ember Lumen. L'attrice si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Ansa: "Ho cominciato a lavorare a 18 anni, prima ancora in piccolissime parti, ho sempre avuto il sogno di fare l'attrice e guai a chi mi sveglia".

Valentina Romani e l'addio a Naditza in Mare Fuori

Valentina Romani ha spiegato come si gestisce un successo clamoroso come quello ottenuto dalla serie Mare Fuori: "Ci si surfa sopra. È una serie che ci ha dato successo ma non è un caso, parla senza filtri ai giovani e anche ai genitori, racconta gli inciampi e le speranze di inserirsi nella società". E ha continuato:

Poi c'è il gruppo, il nostro cerchio magico costruito soprattutto durante le riprese della prima stagione, quando oltre agli attori di Napoli, spesso alla prima esperienza, c'erano anche, come me, giovani fuori sede, abbiamo passato tanto tempo insieme anche fuori dal set, siamo diventati spalla uno dell'altro, si è creata molta chimica preziosa e per niente scontata e questo anche è un elemento del successo di questa serie.

Valentina Romani, lo scorso marzo, ha salutato il personaggio di Naditza con un post su Instagram: "È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile". Così, durante l'intervista è stato dato per scontato che l'attrice non farà parte del cast di Mare Fuori 4. A riguardo, Valentina Romani ha dichiarato:

È davvero faticoso per me salutare questo personaggio che mi ha dato tantissimo, però è giusto che sia così, per questa quarta stagione la porta non è aperta poi chissà, certo che mi andrebbe di tornare.

In cantiere un progetto con Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio

All'orizzonte per Valentina Romani ci sono numerosi progetti, in cantiere anche una sorta di reunion con Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas: "Sono sul set a Trani della serie Gerri diretta da Giuseppe Bonito, prodotta da Cattleya per la Rai. In autunno invece su Rai2 una parziale reunion con Mare Fuori in Noi siamo leggenda dove ritroverò Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas, regia di Carmine Elia". Infine, ha raccontato come è stato lavorare con Nanni Moretti: