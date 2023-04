Chi è Alessia Spagnulo, la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne Alessia Spagnulo è la corteggiatrice di Uomini e Donne di Luca Daffré. La 27enne, mamma della piccola Chloé, ha partecipato a Miss Italia ed è anche un’inviata per un programma sportivo. Tra i due, però, era già iniziata una conoscenza e la cosa ha destato non poche polemiche.

A cura di Ilaria Costabile

Alessia Spagnulo è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivata nel programma per Luca Daffré. Ha 27 anni e aveva già avuto modo di conoscere il tronista, sebbene non dal vivo, prima che lui partecipasse all'Isola dei Famosi. Nel 2018 aveva partecipato alle selezioni di Miss Italia con la figlia di appena sei mesi e, infatti, per questa scelta non era passata inosservata e na ha parlato anche a Domenica In. Attualmente, essendo una modella, collabora con diversi brand, ma è anche un inviata sportiva per il programma Live Sport 360. La sua partecipazione al dating show di Canale 5 è stata però criticata, proprio per questa sua conoscenza pregressa.

Chi è Alessia Spagnulo, da Miss Italia a corteggiatrice a Uomini e Donne

La 27enne nata a Grottaglie, in provincia di Taranto, è stata da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, motivo per cui ha partecipato a Miss Italia cinque anni fa, quando la sua piccola Chloé aveva appena sei mesi, riscuotendo non poco successo per questa scelta così particolare della quale ha parlato spesse volte anche in tv. Dopo le selezioni del concorso di bellezza più noto dello stivale, Alessia ha continuato a lavorare come modella, anche sui social dove è molto attiva, per poi iniziare la carriera televisiva, collaborando in veste di inviata con il programma Live Sport 360. Attualmente vive in provincia di Pescara e di recente è apparsa su Canale 5 come corteggiatrice di Luca Daffré.

Alessia Spagnulo per LSport 360, foto da Instagram

La conoscenza di Alessia Spagnulo e Luca Daffrè prima di Uomini e Donne: è polemica

Maria De Filippi ha presentato Alessia Spagnulo specificando che tra lei e Luca Daffré c'era stata una conoscenza pregressa. I due, infatti, si sono scambiati alcuni messaggi prima che lui partecipasse l'anno scorso all'Isola dei Famosi. Sembrerebbe, però, che i due non si siano mai incontrati e che, quindi, la loro sia stata una conoscenza superficiale. Il fatto che ci sia stata questa conoscenza pregressa ha scatenato non poche polemiche perché, in effetti, andrebbe contro le regole del programma e alcuni hanno già ipotizzato che ci sia stato un accordo alle spalle.

Leggi anche Chi è Carola Carpanelli, la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Alessia Spagnulo, foto Instagram

Il percorso di Luca Daffrè e Alessia Spagnulo a Uomini e Donne

Sembrerebbe che la modella, saputa della partecipazione di Luca Daffré al programma, abbia deciso di presentarsi per continuare la conoscenza iniziata mesi prima, portandola ad un livello successivo. Il modello, però, ha sottolineato come tra loro non ci siano stati ulteriori scambi anche quando lui è tornato dall'Isola, per cui al momento pare che stiano facendo le cose per gradi.