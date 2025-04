Mikey Madison rifiuta il ruolo nel film con Ryan Goslin: l’attrice premio Oscar dice no a Star Wars

video suggerito

Mikey Madison, attrice premio Oscar, ha detto no a Star Wars. A rivelarlo a Variety sono state alcune fonti, che spiegano come le trattative per il film diretto da Shawn Levy si sarebbero concluse con un rifiuto da parte della star di Anora. Protagonista del nuovo capitolo della saga sarebbe Ryan Goslin, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli del progetto.

Mikey Madison rifiuta il ruolo nel sequel di Star Wars

Variety non ha fatto sapere quale ruolo avrebbe dovuto interpretare Madison nel sequel di Star Wars. Il film, di cui non si conosce ancora il titolo, è in mano a Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine. A scrivere la sceneggiatura è Jonathan Tropper e, stando a quanto riportato, Ryan Goslin dovrebbe essere protagonista del nuovo capitolo della saga. L'opera, che non vedrà la partecipazione dei Mikey Madison, dovrebbe arrivare nelle sale dopo The Mandalorian & Grogu (in uscita il 22 maggio 2026).

Chi è l'attrice Mikey Madison, star di Anora e vincitrice del Premio Oscar

Mikey Madison è stata premiata come migliore attrice agli Oscar 2025. Classe '99, era considerata la favorita insieme a Demi Moore (protagonista di The Substance). A farla trionfare è stata la sua interpretazione di Ani una giovane sex worker nel film Anora. Per il ruolo ha studiato a lungo, imparando il russo e trascorrendo diverso tempo nei nightclub di Brooklyn. Prima del successo con questo film, è stata Max Fox nella serie Better Things, ha preso parte al quinto capitolo di Scream e recitato per Quentin Tarantino in Once Upon a Time.. in Hollywood. Dopo aver ricevuto la statuetta, la giovane star ha dedicato un pensiero alla comunità dei sex worker: "Continuerò a sostenervi e a essere una vostra alleata. L'incontro con le donne e le persone che lavorano in questo mondo ha rappresentato uno dei momenti più alti di questa esperienza".