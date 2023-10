Michelle Hunziker passa dal BSMT: “Mi chiamavano iena ridens e dicevano che ero figlia del diavolo” La storica conduttrice di Striscia la Notizia è stata ospite di Gianluca Gazzoli e del suo BSMT: dal rapporto con Aurora Ramazzotti a quello con i media e le critiche. Sul mondo delle sette e delle manipolazioni mentali: “Dai 24 ai 27 anni, mi ci sono ritrovata dentro. Esistono più di 600 psico-sette in Italia”.

Michelle Hunziker è la nuova protagonista di Passa dal BSMT, il format Youtube e podcast Spotify di Gianluca Gazzoli con cui ha fatto il punto sulla carriera, ripercorrendo ogni tappa. Dal successo con la pubblicità di biancheria intima di Roberta fino alla conquista del grande pubblico con Paperissima Sprint, Colpo di fulmine, Zelig, Love Bugs e ancora Striscia la Notizia e Michelle Impossible. Si parla soprattutto di vita privata e delle disavventure, come il caso della setta: "Dai 24 ai 27 anni, mi ci sono ritrovata dentro. Esistono più di 600 psico-sette in Italia".

Il rapporto con Aurora Ramazzotti

Nel corso dell'intervista, Michelle Hunziker fa i complimenti ad Aurora Ramazzotti per il suo nuovo percorso di mamma: "Fa la mamma a tempo pieno ed è bravissimo. Io mi sento mamma bis e mamma al cubo perché quando tengo Cesare in braccio ha la faccia di Aurora ma maschio. È un'emozione che non ti sto manco a spiegare. Loro sono bravissimi, sia Auri che Goffredo, sono degli ottimi genitori. Quando l'ho vista che è diventata mamma, ho capito che sarebbe stata perfetta".

Lo spot della Roberta

Si parla ovviamente dello spot della Roberta che l'ha lanciata. Prima, però, tutte le porte in faccia che ha preso e tutti i casting ai quali è stata rifiutata:

Ho preso tante porte in faccia. Ho fatto due settimane da sola a Milano per cercare di entrare in qualsiasi agenzia di moda, mandavo curriculum ovunque, ma avevo solo 17 anni. Ho iniziato ad approcciare alle agenzie di moda e mi ridevano tutti in faccia. Avevo un fisico tonico, ma grosso. Non era un fisico canonico da modella degli anni '90. Riccardo Gai ha avuto pietà di me perché entrai con le valigie e dissi: ‘Lei mi deve fare lavorare'. Un altro mese di casting, ma niente da fare e l'ultimo giorno arriva un casting stranissimo della Roberta. Il casting del culo.

Ed ecco il racconto:

Tu immagina: ero entrata e ho visto trecento ragazze tutte col culo di fuori. Avevo chiamato l'agenzia e mi ero arrabbiata: "Ma siete fuori?". E mi spiegarono che se m'avessero presa sarebbe cambiato tutto. Tirai giù ‘sti pantaloni e m'hanno preso.

La setta di Maga Clelia

Come è noto, Michelle Hunziker è stata vittima dell'influenza di una ‘psico-setta', quella dei Guerrieri della Luce guidata da una santona, Maga Clelia. Sono stati cinque anni molto duri che l'hanno portata a chiudere il matrimonio con Eros Ramazzotti, tenendosi a distanza anche con i suoi affetti.

Eravamo un gruppo di persone che facevano un percorso spirituale che non avrebbe fatto del male a nessuno. Io avevo delle domande alle quali volevo delle risposte ed ero la vittima perfetta per una roba del genere. Se sei una persona sensibile e curiosa, queste domande vanno a cadere nello spirituale e vanno molte al di là delle risposte che ti può dare la materia. Era mancato da poco papà e loro sono arrivati in quel momento. Loro fanno ‘lovebombing', che è la prima manipolazione: controllare la persona con l'aggravante che cercano di spillarti più soldi possibili. L'obiettivo dei maestri o dei lifeguru è di diventare il più potente possibile. Dai 24 ai 27 anni, mi ci sono ritrovata dentro. Esistono più di 600 psico-sette in Italia.

Il rapporto con gli haters

Si parla anche del rapporto che Michelle Hunziker ha con i media e in particolare al rapporto con gli haters: "Non leggo i commenti, o meglio salto le cattiverie. Non le cancello perché si scannano coi miei fan. Mi difendono e io amo le persone che mi amano. Ne ho pochissimi di hater, devo dire la verità. Io ho la pellaccia perché nel 2002, su La Stampa in prima pagina, c'era scritto: Michelle Hunziker è posseduta dal diavolo. Detta da Padre Amorth. Capisci? Ho vissuto un percorso lavorativo con tante persone che mi chiamavano in tutti i modi, tipo ‘iena ridens'". Per quanto riguarda Aurora Ramazzotti: "Lei è molto avanti su questo, avevo paura che ci potesse essere un'influenza sulla sua persona per chi aveva dei pregiudizi".