Michelle Hunziker ospite nel podcast di J-Ax parla della sua esperienza in una setta Michelle Hunziker è tornata a parlare del periodo più buio della sua vita, quando è entrata a far parte di una setta. Ospite del podcast di J-Ax la showgirl ha raccontato la sua esperienza.

A cura di Ilaria Costabile

Michelle Hunziker è tornata a parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero quando si è imbattuta in una setta, nella quale è stata per ben cinque anni. La conduttrice ha raccontato la sua esperienza durante il podcast di J-Ax, "Non aprite quella Podcast" in una puntata dedicata esclusivamente al mondo, oscuro, delle sette.

L'esperienza di Michelle Hunziker

Il volto di Canale 5 ripercorre i momenti più difficili di quello che è stato il periodo più buio della sua vita, in cui sentendosi particolarmente fragile è stata facile preda di coloro che gestivano la setta la cui leader era nota come "Maga Clelia", che ha governato la sua vita per cinque lunghissimi anni. Michelle Hunziker incontra questa donna durante alcune sedute di pranoterapia, in cui riesce completamente ad aprirsi e a confidarsi diventando dipendente dai consigli della sua pranoterapeuta che, in un primo momento, prova a farla riconciliare con suo padre, con cui i rapporti era ormai erosi da tempo. Purtroppo, la morte di Rudolf Hunziker diventa un ulteriore motivo di sofferenza per la conduttrice che, intanto, è sempre più dipendente dalle parole della Maga Clelia, la quale la porterà pian piano ad allontanarsi dalla madre Ineke e poi anche da suo marito Eros Ramazzotti, con il quale si separerà nel 2002. Con tenacia e determinazione, poi, Hunziker è riuscita a venirne fuori, sebbene il percorso sia stato particolarmente tortuoso e anche piuttosto lungo, come ha raccontato anche la madre della showgirl in qualche intervista.

La sofferenza di Michelle Hunziker

Per lungo tempo la showgirl non ha voluto parlare di questa parte della sua vita, fin quando non ha avuto la forza di raccontare ciò che le era accaduto, sperando di poter aiutare chi, come lei, in un momento di estrema fragilità aveva rischiato di compromettere la sua vita.