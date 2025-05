Michele Morrone maltrattato da un attore sul set di “Come un delfino”, chi sarebbe secondo Chat Gpt

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Durante l’intervista che Michele Morrone ha rilasciato a Belve nella puntata del 20 maggio, l’attore ha rivelato di essere stato trattato male da un collega sul set della fiction “Come un delfino”. “Ero una comparsa speciale e ascoltavo interessato quello che diceva il regista. Un giorno un attore che si trovava sul set mi disse che non potevo stare lì, che ero solo una comparsa”, ha spiegato l’ex protagonista del film “365 giorni”. Quindi, su invito della conduttrice Francesco Fagnani, non ha fatto il nome diretto dell’attore in questione, limitandosi a fornire una serie di coordinate che aiutassero a identificarlo. “Posso dire che oggi fa le televendite di notte. Lo saluto”, ha dichiarato. Ma chi sarebbe l’attore in questione?

Secondo Chat Gpt sarebbe Marco Falaguasta

Sui social, i telespettatori di Belve e hanno interrogato Chat Gpt per risalire all’identità dell’attore in questione. Secondo il celebre programma di intelligenza artificiale, si tratterebbe di Marco Falaguasta. “L’attore Marco Falaguasta, interprete di Enrico Rinaldi nella serie televisiva Come un delfino, è noto per avere condotto televendite notturne su emittenti italiani”, scrive Chat Gpt, provando a decrittare le informazioni ricevute da Morrone.

L’intervista di Michele Morrone a Belve

Michele Morrone si è raccontato sotto il profilo professionale e privato durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. Dopo avere rivendicato il modo in cui ha inseguito il successo, senza mai pentirsi della decisione di avere lasciato moglie e figli per realizzare i suoi sogni, Morrone ha rivelato di essere ancora innamorato della ex compagna Moara Sorio con la quale sarebbe finita per ragioni che lui stesso dichiara di non avere ancora compreso. Ha invece completamente dimenticato un’altra ex accusata pubblicamente di averlo drogato per tutta la durata della loro relazione.