“Meghan Markle è una dittatrice sui tacchi”: i commenti sulla Duchessa di Sussex da parte degli ex collaboratori Meghan Markle non sarebbe affatto la persona pacata che sembra davanti alle telecamere. La Duchessa del Sussex avrebbe un carattere molto difficile, tanto che i suoi collaboratori non hanno parole bonarie nei suoi confronti, anzi, quasi tutti sono scappati dopo pochi mesi di lavoro al suo fianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Meghan Markle non è così angelica come sembrerebbe, almeno stando a quanto raccontano gli ex collaboratori della Duchessa di Sussex, secondo cui sarebbe così insopportabile da non permettere a nessuno di mettere bocca nelle sue decisioni e, inoltre, da portare coloro che lavorano al suo fianco all'esasperazione, tanto da dimettersi.

I commenti degli ex collaboratori

È successo proprio lo scorso agosto, quando Josh Kettler, il consulente di Santa Barbara che ricopriva il del ruolo di capo dello staff del Duca e della Duchessa, si sarebbe dimesso solo dopo tre mesi di lavoro. Ancor prima di lui, tanti i consulenti che negli anni hanno abbandonato la coppia, da Toya Holness, ufficio stampa globale fino al 2022, a Christine Weil Schirmer, ex direttrice della comunicazione di Pinterest, che andò via nel 2021. Ma quale sarebbe il motivo per cui le persone decidono di andar via? A raccontarlo è The Hollywood Reporter, che riporta le parole di una fonte, la quale dichiara:

Sono tutti terrorizzati da Meghan. Lei sminuisce le persone, non accetta consigli. Entrambi prendono decisioni pessime, cambiano idea di continuo. Harry è molto affascinante, ma è anche un grande facilitatore. Lei è semplicemente terribile.

Meghan Markle soprannominata la Duchessa Difficile

C'è da dire che nel 2018 fu proprio la Royal Family ad indagare sul comportamento adottato dalla consorte di Harry nei confronti di due dipendenti della Corona, i quali dichiararono di aver subito "atti di bullismo". All'epoca dei fatti, l'attrice definì il tutto "una campagna mediatica calcolata" e in effetti i riscontri di queste indagini non sono mai stati resi noti. Nel frattempo, una volta volati in America, la situazione non è cambiata. Pare, infatti, che Markle sia particolarmente incline alle sfuriate, anche via mail e che sia anche molto viziata, tanto da essere soprannominata "Duchessa difficile" e ancora: "Gira per casa come una dittatrice sui tacchi, infuriata e impartendo ordini. L’ho vista far piangere uomini adulti". Tutti coloro che sono passati sotto le grinfie della duchessa e suo malgrado del duca, sono entrati di diritto nel "Sussex Survivors Club", cioè il "Club dei sopravvissuti ai Sussex". E il nome la dice lunga.