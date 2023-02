Maurizio Costanzo sarà sepolto al cimitero del Verano: lì dove riposano Sordi, Proietti e Monica Vitti I funerali di Maurizio Costanzo si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre la bara verrà sepolta nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Lì dove riposano i più grandi artisti dello spettacolo italiano, da Sordi a Proietti, dai fratelli de Filippo a Gassman e Monica Vitti.

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma: dopo le esequie, la bara verrà sepolta nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Il cimitero, con il suo patrimonio di opere d'arte, è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, un inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell'Ottocento sino a tutto il Novecento.

Gli artisti seppelliti nel cimitero del Verano

Nel cimitero del Verano riposano i più grandi artisti dello spettacolo italiano: Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Luigi De Filippo, solo per citarne alcuni. Da qui, il motivo per il quale la scelta di seppellire Maurizio Costanzo lì non è sembrata così insolita.

La lapide di Rino Gaetano nel cimitero del Verano

La camera ardente in Campidoglio

La camera ardente allestita in Campidoglio è stata meta di un lungo pellegrinaggio durato due giorni. Tantissimi i volti noti dello spettacolo italiano, amici e colleghi del noto giornalista, che hanno condiviso l'ultimo saluto davanti al suo feretro. Fiori, doni di vario tipo, tartarughe di ceramica e una cartellina del Maurizio Costanzo Show. Le condoglianze a Maria De Filippi sono state copiose e non prive di polemiche a causa di richieste di selfie apparse alquanto inopportune.

La diretta tv dei funerali di Rai e Mediaset

Rai e Mediaset daranno la possibilità di seguire i funerali in diretta a partire dalle 14.00 di lunedì 27 febbraio con uno speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin che inizierà intorno le 14.00 e si protrarrà fino alla fine delle esequie. Mentre sulla rete ammiraglia ci penseranno Serena Bortone e Alberto Matano con i contenitori del pomeriggio, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, a curare la cronaca in collegamento con la Chiesa degli Artisti.