spettacolo
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

Mattia Scudieri dopo il GF: “Il rapporto con la mia fidanzata Carlotta in stand by”, e lei annuncia la rottura

Mattia Scudieri dopo il percorso al Grande Fratello sarebbe in crisi con la fidanzata Carlotta Vendemmia. Lo ha raccontato in un’intervista nella quale spiega di aspettare “un verdetto da lei”. Pochi minuti fa, la giovane ha annunciato la fine della loro storia su Instagram.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gaia Martino
58 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Mattia Scudieri dopo l'esperienza al Grande Fratello è tornato a casa sua, a Catania, e sta cercando di recuperare il rapporto con la sua fidanzata Carlotta che sarebbe ora in "stand by". Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a Il Giornale, nella quale fa un punto sul suo percorso televisivo nella casa più spiata d'Italia. "Non ho rimpianti, ma ho avuto un avvio un po' timido. Avrei voluto fare qualcosa in più", ha confessato l'ex concorrente che durante la permanenza nel  reality si è avvicinato a Grazia Kendi, scatenando, però, il caos all'esterno. La fidanzata, Carlotta Vendemmia, dopo aver fatto credere di averlo lasciato per le immagini con l'inquilina, gli ha fatto una sorpresa mentre lui era in Casa. A quanto pare, la pace sancita in diretta, non è avvenuta sul serio.

Mattia Scudieri ha raccontato di star aspettando un "verdetto" dalla fidanzata riguardo il loro rapporto: "Avete dedotto male (ride, ndr). Il chiarimento c’è stato, ma non c’è ancora stato un "verdetto", le parole. Nonostante non sia tornato totalmente il sereno, è stata lei una delle prime persone che ha riabbracciato una volta fuori dal programma: "Mia madre e Carlotta sono state le prime persone che ho riabbracciato non appena rientrato", ha dichiarato, prima di parlare del legame con Grazia Kendi, che ha definito come "vero, puro".

Carlotta Vendemmia lo smentisce: "Storia finita, è stato irrispettoso"

Carlotta Vendemmia, dopo aver letto l'intervista, ha aggiornato il suo profilo Instagram raccontando la sua verità. Smentisce la situazione di "stand by", e chiarisce: "La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, questa è l'unica verità dei fatti. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione".

Leggi anche
Benedetta Stocchi si è dichiarata innamorata di Domenico al GF? L’ammissione e il suggerimento dietro le quinte
Immagine
Personaggi
58 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views