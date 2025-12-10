Mattia Scudieri dopo il GF: “Il rapporto con la mia fidanzata Carlotta in stand by”, e lei annuncia la rottura

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mattia Scudieri dopo l'esperienza al Grande Fratello è tornato a casa sua, a Catania, e sta cercando di recuperare il rapporto con la sua fidanzata Carlotta che sarebbe ora in "stand by". Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a Il Giornale, nella quale fa un punto sul suo percorso televisivo nella casa più spiata d'Italia. "Non ho rimpianti, ma ho avuto un avvio un po' timido. Avrei voluto fare qualcosa in più", ha confessato l'ex concorrente che durante la permanenza nel reality si è avvicinato a Grazia Kendi, scatenando, però, il caos all'esterno. La fidanzata, Carlotta Vendemmia, dopo aver fatto credere di averlo lasciato per le immagini con l'inquilina, gli ha fatto una sorpresa mentre lui era in Casa. A quanto pare, la pace sancita in diretta, non è avvenuta sul serio.

Mattia Scudieri ha raccontato di star aspettando un "verdetto" dalla fidanzata riguardo il loro rapporto: "Avete dedotto male (ride, ndr). Il chiarimento c’è stato, ma non c’è ancora stato un "verdetto", le parole. Nonostante non sia tornato totalmente il sereno, è stata lei una delle prime persone che ha riabbracciato una volta fuori dal programma: "Mia madre e Carlotta sono state le prime persone che ho riabbracciato non appena rientrato", ha dichiarato, prima di parlare del legame con Grazia Kendi, che ha definito come "vero, puro".

Carlotta Vendemmia lo smentisce: "Storia finita, è stato irrispettoso"

Carlotta Vendemmia, dopo aver letto l'intervista, ha aggiornato il suo profilo Instagram raccontando la sua verità. Smentisce la situazione di "stand by", e chiarisce: "La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, questa è l'unica verità dei fatti. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione".