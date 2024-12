Massimiliano Varrese: “Sono andato in due programmi Rai e lo share è raddoppiato, porto fortuna” Massimiliano Varrese commenta i dati di ascolto di Generazione Z e La volta buona in occasione delle puntate alle quali gli è capitato di partecipare: “Share raddoppiato, porto fortuna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Massimiliano Varrese commenta in un video pubblicato su Instagram i dati di ascolto delle trasmissioni Rai Generazione Z e La volta buona in occasione delle puntate alle quali gli è capitato di partecipare. “Mi hanno appena comunicato che ieri sera lo share di Generazione Z è raddoppiato. Era quasi raddoppiato anche quando sono stato da Caterina Balivo e tutte e due le volte c’ero anch’io. Ma dati alla mano, eh. Magari porto fortuna? Ma dai, porto fortuna!”, ha esultato Varrese in una story condivisa sul suo profilo Instagram. Quindi ha aggiunto magnanimo: “È merito anche vostro che mi seguite e siete tantissimi. Quindi grazie, grazie del vostro calore. Ieri veramente, mi hanno mandato i dati e sono felice che lo share di Generazione Z si sia raddoppiato anche in mia presenza. Come sono stati felice l’altra volta da Caterina Balivo che lo share si fosse alzato molto molto molto. C’è qualcuno che porta fortuna a me però? Qualcuno per me? Io mi porto fortuna con voi”.

Che cosa ha fatto Massimiliano Varrese a Generazione Z

Massimiliano Varrese ha partecipato alla puntata di Generazione Z andata in onda il 19 dicembre da “commentatore”. Non è stato, infatti, uno dei personaggi seduti al centro dello studio e intervistati da Monica Setta (i protagonisti delle interviste sono stati Naike Rivelli, Alessandro Ferrucci e Sandro Giacobbe). É intervenuto brevemente quando la conduttrice gli ha chiesto di commentare quale fosse stato il suo percorso professionale (qui il video della puntata con gli interventi di Varrese):

Il mio percorso era legato all’esigenza di conoscermi e scoprirmi. Ho cominciato a ballare per strada ed è diventato un mestiere. Cercavo di uscire fuori dalla mia timidezza. Ero timido e grazie alle arti marziali sono riuscito a lavorare su questo aspetto. Poi la danza e la recitazione hanno completato il percorso.