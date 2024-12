video suggerito

Valerio Scanu: “Essere esposti è un rischio. Ho dato confidenza a persone che non lo meritavano” Valerio Scanu ospite del podcast The Man Under The Hood ha parlato del suo rapporto con i fan. Ha raccontato di aver dato troppa confidenza ad alcuni ammiratori: “Ho sbagliato, essere esposti è un rischio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite del podcast The Man Under The Hood, Valerio Scanu ha parlato del suo rapporto con i fan. Il cantautore divenuto famoso con la partecipazione ad Amici, nell'edizione 2008/2009, ha raccontato di aver dato molta confidenza ai suoi fan, gesto rivelatosi essere un "errore" perché "quando si è esposti, diventa un rischio". Oggi un suo ex ammiratore segue assiduamente un altro artista, Blanco, e allora ha commentato: "Ma che ca**o c’entra con me?".

Le parole di Valerio Scanu

Valerio Scanu, parlando dei suoi ammiratori, ha commentato il rapporto instaurato con loro all'inizio del suo successo. Ha raccontato di aver dato molta confidenza ad alcuni fan, gesto che a volte lo ha messo a rischio: "Quando si è eccessivamente esposti è un rischio, non si capisce bene se una cosa può essere amicizia. Ho un buon rapporto con i fan, ultimamente qualcuno si è perso, però ho sempre avuto una fanbase abbastanza forte. A volte ho sbagliato, ho dato confidenza, ho permesso di entrare nella mia vita, a casa, a gente che non ne era meritevole. I fan sono importanti, ma è giusto che rimangano tali". Il cantante ha poi rivelato che un suo ammiratore, oggi, è diventato fan di un altro artista, Blanco. Senza far nomi, ha lasciato intendere che si trattasse di lui: "Uno di quelli che usa l'autotune, ha la tartaura, si esibisce a petto nudo. Uno spacca rose". Così Valerio Scanu ha spiegato: "Si faceva 200 mila concerti. Passata l’epoca Scanu, adesso segue un altro artista. Sono quelli che passano dallo stalking al niente. Adesso stanno stalkerando un altro artista che con me non ha niente a che vedere. Ma che ca*zo c’entra? Mi chiedo, ma che cosa avete sentito di me fino a ieri? O vi siete drogati prima quando sentivate me, o vi state a drogà adesso".

Su Amici: "Oggi gli allievi sono già strutturati"

Ricordando la sua esperienza ad Amici, Valerio Scanu ha sottolineato le differenze del talent tra ieri e oggi. "Amici è stato esattamente come lo sognavo. A quei tempi facevamo ascolti allucinanti, anche quello che non arrivava al serale campava di serate. Oggi arrivano che sono già strutturati ma di sostanza e gavetta ce n'è poca. Il ballo è rimasto meritocratico", le parole.