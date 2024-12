video suggerito

Gaffe di Massimiliano Varrese: "Billo sorridi, se no non ti si vede". La reazione di Caterina Balivo Gaffe per Massimiliano Varrese che, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, fa una battuta inopportuna a proposito del colore della pelle di Thierno Thiam, meglio noto come Billo dei Carramba Boys: "Sorridi, se no non ti si vede".

A cura di Stefania Rocco

Gaffe di Massimiliano Varrese in diretta su Rai1 durante l’ultima puntata de La volta buona, il format condotto da Caterina Balivo. L’attore, in collegamento con Thierno Thiam, meglio noto come Billo dei Carramba Boys, ha fatto una battuta inopportuna a proposito del colore della pelle dell’ex collega. “Billo sorridi, se no non ti si vede”, ha esclamato Varrese durante un collegamento, una battuta che ha lasciato interdetta la conduttrice che non ha celato un’espressione di sorpresa e leggero sgomento.

Massimiliano Varrese e Thierno Thiam erano nei Carramba Boys

Varrese e Thiam si conoscono perché hanno fatto parte entrambi dei Carramba Boys, il gruppo di ballerini che accompagnava Raffaella Carrà a Carramba che sorpresa, format in onda su Rai1 dal 1995 al 2002 e successivamente nel 2008. A far parte del gruppo, oltre a Massimiliano e Thierno, anche una serie di altri volti noti delle soap opera e del piccolo schermo: Danilo Brugia, Raffaello Balzo, Daniele Abbafati (anche lui in collegamento con Balivo durante La volta buona), Sammy Hassan (successivamente corteggiatore a Uomini e Donne), Thomas Grazioso, Umberto Salamone e Giulio Maria Corso.

La partecipazione di Massimiliano Varrese al Grande Fratello

Varrese reduce da una ritrovata popolarità grazie alla recente partecipazione al Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. La sua partecipazione al reality show in onda su Canale5 si è contraddistinta per la rivalità mai sopita con Beatrice Luzzi, seconda classificata dietro la vincitrice Perla Vatiero e oggi opinionista del reality al fianco di Cesara Buonamici. La partecipazione di Varrese al reality show è stata contraddistinta da un gran numero di polemiche che hanno spinto la famiglia dell’attore a intervenire a sostegno dell’uomo, impossibilitato a difendersi perché ancora recluso nella Casa. Una volta varcata la porta rossa per tornare nel mondo reale, l’attore ha preferito prendere le distanze da quell’esperienza ed evitare di rilasciare dichiarazioni di commento a proposito dei mesi vissuti in quel contesto.