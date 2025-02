Martina Stavolo diventa mamma, è nato il primo figlio Edoardo: “Tu sei la cura per me”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Martina Stavolo, ex concorrente di Amici, è diventata mamma. Con uno scatto condiviso su Instagram poco fa, l'ex cantante e ora psicologa ha annunciato la nascita del suo primogenitori e gli ha dedicato la canzone di Giorgia "La cura per me".

Martina Stavolo diventa mamma

Il piccolo Edoardo è nato il 26 febbraio. Ad annunciarlo è stata Martina Stavolo, che su Instagram ha postato uno scatto che la ritrae insieme al piccolo, nato alle ore 10:02. L'ex cantante gli ha dedicato La cura per me, la canzone con cui Giorgia ha partecipato al Festival di Sanremo 2025: "Non so più quante volte ti ho cercato / Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna / Non so più quante notti ti ho aspettato / Per finire a ingoiare tutta la paura / Di rimanere sola / In questa stanza buia / Solo tu sei la cura per me".

Martina Stavolo, dopo il percorso ad Amici, ha completamente cambiato vita. Ora lavora come psicologa e tiene molto alla sua riservatezza, tanto che il nome del padre di suo figlio non è noto, nonostante con lui abbia condiviso alcune foto durante il periodo della sua gravidanza.

La vita privata di Martina Stavolo

Prima di iniziare la relazione con l'attuale padre di suo figlio Edoardo, Martina Stavolo ha avuto un'altra storia d'amore importante con Andrea Francescangeli, con cui è convolata a nozze a nozze circa otto anni fa. Tra i due, però, le cose non funzionarono e quindi decisero di dirsi addio. L'ex di Amici non ha mai rivelato i motivi per cui abbiano scelto di trocare.