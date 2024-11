Martina Stavolo, ex di Amici ora psicologa: “Il mondo dello spettacolo mi ha fatto soffrire, ho sentito il fallimento”

Martina Stavolo è stata una delle protagoniste dell'ottava edizione di Amici, dove partecipò nella categoria canto, dimostrandosi anche particolarmente talentuosa. La sua esperienza si è poi rivelata una parentesi, perché poi ha deciso di riprendere i suoi studi per diventare psicologa. Ed è nella veste di professionista che, infatti, durante uno degli incontri del progetto A mente libera, organizzato dal Comune di Roma, ha raccontato del periodo vissuto nel talent di Maria De Filippi, dove si è sentita sopraffatta dalla tensione e ha sentito su di sé il senso del fallimento.

L'incontro, tenutosi all'Università Roma Tre, era incentrato su "Scelta, cambiamento e valori personali", principi attorno ai quali Martina Stavolo ha voluto raccontare la sua esperienza, vissuta ormai diversi anni fa nel talent di Canale 5. Inizialmente era stata spinta dall'idea di voler seguire una passione, per provare a capire cosa potesse portarle, però l'impatto con quello che poi è avvenuto all'interno del talent è stato difficile da gestire:

Io decido di andare pensando ‘mi vado a divertire, vado a vedere che cos’è questo mondo che tanto mi piace’. E da lì iniziano una serie di provini e prove, tantissime, quattro mesi di casting, non un solo provino. E ai provini ci sono andata anche contro il volere dei miei genitori. Sono state tante le prove da superare. Poi entro in questa centrifuga, in questa cosa enorme, perché Amici ancora oggi è una cosa grande, ma all’epoca noi eravamo ovunque, sempre, h 24 come il Grande Fratello. Il successo è stato tantissimo, a un certo punto, come tutte le cose, si trasformano e cambiano. E da quel momento io velocemente passo e torno a voler fare la psicologa.

Stavolo racconta come il mondo dello spettacolo l'abbia messa di fronte alla sensazione del fallimento, all'incapacità di prendere decisioni significative per la sua vita, quindi la scelta di lasciare tutto. La

Dopo un po’ di anni penso ‘forse questa non è la mia strada’. Perché il mondo dello spettacolo mi ha fatto molto soffrire, ma proprio tantissimo. Quell’ambiente era di un’instabilità pazzesca, era una montagna russa continua, dove avevo molto poco potere decisionale sulla mia vita e su ciò che volessi fare. E in mezzo a queste cose io ho sentito un forte senso di fallimento. Sentivo di non essere riuscita a fare la cantante e quello è stato un momento buio e faticoso. Ed è stato un anno e mezzo dove ho passato le montagne russe emotive. Per tutti ero quella di Amici ed uscire da quel ruolo era complicato perché tutti mi vedevano così. Io ne ero anche convinta di dover assecondare le aspettative degli altri. Come se nella vita non esistessero i piani B e altre cose più giuste. E poi la vita da rockstar non faceva per me, amo la routine.