video suggerito

Annalisa: “Ad Amici mi vergognavo, pensavo di non saper parlare, oggi sono più consapevole e libera” Annalisa è stata tra gli ospiti della seconda puntata di This is me, trasmessa mercoledì 27 novembre. Nel programma condotto da Silvia Toffanin, l’artista ha ricordato le fragilità di un tempo e ha parlato della donna consapevole e libera che è oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa è stata tra gli ospiti della seconda puntata di This is me. Era il 2010 quando partecipò ad Amici. L'artista è stata intervistata insieme ad Anbeta Toromani perché Silvia Toffanin è convinta che entrambe siano accomunate dalla disciplina. La conduttrice ha ricordato il percorso di Annalisa: "Eri brava, disciplinata, ma a un certo punto hai iniziato ad avere dei problemi perché non riuscivi a raccontarti. Pensavi di non avere cose interessanti da dire. Però alla fine ti hanno capita".

Annalisa Scarrone partecipò ad Amici nel 2011

Un filmato ha riproposto alcuni dei momenti più significativi del percorso di Annalisa nella scuola di Amici. I professori riconoscevano il suo talento ed erano convinti che fosse in grado di cantare "anche l'elenco del telefono". All'epoca quando Maria De Filippi le chiedeva di esprimere un parere sulle sue esibizioni, la cantante si intimidiva. Alla conduttrice diceva: "Per non fare danni non direi niente. Ho paura di dire cavolate, mi vergogno, dico delle cose che non hanno senso. Voglio solo cantare perché è una cosa che so fare un po'". Nella scuola ribadiva come per lei cantare fosse una necessità ma temeva "di non essere capita, di non arrivare". In un'occasione Maria De Filippi la incoraggiò a prendersi l'applauso e a non avere paura.

Annalisa oggi, come è cambiata la sua vita dopo Amici

Annalisa ha raccontato che tutto ciò che è accaduto durante il percorso ad Amici è stato utile, incluse le critiche: "Le critiche le ricordo, mi sono servite. Così come mi servono oggi. È stato un percorso che ancora oggi porto in ogni cosa che faccio. Avere la possibilità di stare in televisione, affrontare le dirette, imparare a stare sul palco qualunque cosa succeda, è un insegnamento raro che ho avuto grazie ad Amici. Me ne sono resa conto negli anni dopo e anche adesso. Quindi ringrazio tutto, anche le critiche". Poi, ha spiegato che più che cambiata – rispetto alla ragazza insicura di un tempo – è semplicemente cresciuta:

Se sono cambiata? Sono cresciuta. Penso nel profondo di non essere così cambiata, però ero una bimba. Sono cresciuta, mi sento più consapevole, più libera. All'epoca mi bloccavo, pensavo di non essere capace a parlare bene, poi negli anni mi sono esercitata, ho preso confidenza. Ho capito che anche se sbagli non succede niente, poi cerchi di far meglio. Ho studiato tanto ma senza fatica, perché mi piace tanto.