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Martina Stella dopo il tradimento dell’ex marito Andrea Manfredonia: “Sono single, mi definisco un caso umano”

Martina Stella è single dopo la separazione dall’ex marito Andrea Manfredonia e sta vivendo una nuova fase della sua vita: “Sono single, mi definisco un caso umano”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Martina Stella è single dopo la fine del matrimonio con il marito Andrea Manfredonia. L'attrice si definisce "un caso umano" e a distanza di tempo da quanto accaduto  ha parlato della sua vita sentimentale.

Lo scorso ottobre, Stella aveva raccontato a Verissimo il periodo della separazione, che ha descritto come uno dei più difficili e dolorosi della sua vita e di quella dei figli Ginevra e Leonardo. "Non ho rimpianti  e non sono mai entrata a raccontare le dinamiche della fine del matrimonio per proteggere anche i bambini", aveva raccontato. Il rapporto è finito anche per via di un tradimento da parte di lui: "Il nostro matrimonio era un po' affollato, non si è fatto mancare nulla". 

Martina Stella e il suo ex marito Andrea Manfredonia
Martina Stella e il suo ex marito Andrea Manfredonia

Oggi Martina Stella e single ed è concentrata, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, sui figli e sul lavoro. Tuttavia, dopo la fine del matrimonio, gli amici per un periodo hanno insistito affinché conoscesse un nuovo partner e da quel momento è entrata nel mondo degli appuntamenti: "È cominciato un  piccolo vortice tragicomico di appuntamenti, tavolate in cui ‘per caso’ ti mettono davanti l’unico single, situazioni imbarazzanti, incontri rocamboleschi”. L'attrice, 41 anni, si definisce "un caso umano" perché si è accorta di attirare "persone un po’ particolari": "Mi capitavano uomini che al primo appuntamento passavano un’ora a parlare dell’ex moglie, oppure, approcci surreali: uno tentò un bacio a rallentatore, partendo da lontano, come in un film". 

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