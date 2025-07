Martin Scorsese emozionato per la nomination agli Emmy come attore, la foto del momento condivisa dalla figlia

Martin Scorsese è stato candidato per la prima volta agli Emmy, per il suo ruolo da guest star nella serie The Studio su Apple Tv. La reazione del regista, incredulo, è stata ripresa e pubblicata sui social dalla figlia Francesca.

Un regista come Martin Scorsese, dopo anni e anni di carriera, dovrebbe essere ormai avvezzo alle nomination di prestigiosi premi cinematografici, ma in realtà non aveva mai provato l'emozione di essere lui in prima persona il candidato per una categoria. È quello che è successo agli Emmy Awards, quando il cineasta ha ricevuto la sua prima candidatura come attore nella serie The Studio.

La reazione di Martin Scorse alla nomination

Non è mai troppo tardi e Martin Scorsese a 82 anni è stato candidato agli Emmy come guest star per la serie The Studio, in cui si propone un ritratto che magnifica e ridicolizza il mondo di Hollywood. A bloccare il momento è stata Francesca, la figlia del regista, che ha condiviso sui social il video in cui il regista si copre il volto con le mani, in videochiamata, visibilmente stupito da quanto accaduto e anche euforico per la candidatura appena ricevuta. La categoria in cui è stato nominato Scorsese è outstanding guest actor in a comedy serie, nella quale figurano anche Ron Howard, Bryan Cranston e Dave Franco. La serie, targata Apple TV, scritta da Seth Rogen e Evan Goldberg, ha conquistato bene 23 candidature ed è già stata confermata per una seconda stagione.

Il ruolo di Martin Scorsese nella serie di Seth Rogen

Il regista ha dovuto interpretare se stesso in un episodio dove presenta, il suo nuovo progetto, un film su Jonestown, comunità diventata famosa quando 900 membri di una setta religiosa furono avvelenati dal cianuro. Ad ascoltarlo c'è il produttore interpretato dal personaggio di Rogen che, invece, vorrebbe produrre un film sulla bevanda Kool-aid, tutt'altra storia. Il confronto tra i due è ai limiti del surreale. Se la performance gli è valsa la premiazione non si saprà prima del 14 settembre, quando sarà comunicata la vittoria di ogni categoria.