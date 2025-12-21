Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In

Rispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In. Nella puntata del 21 dicembre, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un gradino all’ingresso dello studio.

I Ricchi e Poveri sono caduti in diretta a Domenica In. Nella puntata del 21 dicembre, entrando in studio, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un gradino finendo per terra. Mara Venier è subito corsa ad aiutarli preoccupata per le loro condizioni, mentre nel frattempo il momento è diventato virale sui social.

"Zia Mara" si è subito assicurata che i due artisti stessero bene e li ha accompagnati a sedersi per iniziare l'intervista, dopo aver offerto loro dell'acqua e anche del ghiaccio, che Angela ha tenuto sul ginocchio durante tutta la chiacchierata. "Abbiamo dato una mentata", hanno subito spiegato.

Poche ore dopo la puntata è stata la stessa Mara Venier a condividere su Instagram il video della caduta, scrivendo: "Oggi a Domenica In! Sto ca**o di gradino". L'inciampo è stato causato di un gradino che si trova all'ingresso dello studio e sul quale in passato già altri ospiti hanno rischiato di cadere, come la stessa conduttrice ha ricordato. Sotto al suo post social sono comparsi centina di commenti di utenti preoccupati per la salute dei due cantanti. "Ma si sono fatti male?", è la domanda più frequente fatta a Venier, che ha risposto rassicurando tutti: "Per fortuna no. Non si sono fatti niente". Tra i messaggi, anche chi ironizza sull'accaduto e chi mette in dubbio che sia stato organizzato tutto. Anche a questi commenti, Venier ha voluto rispondere con ironia: "Magari". I due artisti stanno quindi bene e non hanno riportato fortunatamente nessuna ferita grave.