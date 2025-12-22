Dagli insulti a microfono aperto alla caduta a Domenica In, Ricchi e Poveri protagonisti di primo e ultimo meme del 2025

La caduta a Domenica IN non è il solo momento televisivo memorabile dei Ricchi e Poveri in questo 2025. Anzi, erano stati proprio loro a inaugurare l’annata con gli insulti di Angelo in diretta a L’anno che verrà.

C'è chi ha visto decine di volte il video della caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In e chi mente. Il momento virale dell'inciampo di Angelo Sotgiu, che cadendo ha trascinato con sé anche la compagna di viaggio di sempre Angela Brambati, è forse l'ultimo meme televisivo di questo 2025 che volge al termine.

La gaffe a L'anno che verrà

Ma anche il primo dell'anno portava la stessa firma. Proprio i Ricchi e Poveri avevano lasciato il segno sugli ultimi secondi del 2024 e i primi del 2025, con un momento diversamente memorabile a L'anno che verrà. In quella circostanza, qualcuno lo ricorderà, il duo si stava esibendo proprio in attesa del countdown per l'anno nuovo, quando Angelo Sotgiu aveva insultato qualcuno dietro le quinte, probabilmente un tecnico del suono, cui aveva attribuito la responsabilità di avere il microfono spento. Quindi, rivolgendosi verso la parte laterale del palco, aveva ripetuto a voce alta: “Aprimi il microfono, testa di ca**o”. Una scena surreale anche in considerazione della presenza, appena un metro più avanti, del conduttore Liorni che stava procedendo al conto alla rovescia in attesa di annunciare l’inizio del nuovo anno.

La reazione dei Ricchi e Poveri dopo la caduta

A poco meno di un anno di distanza, il destino ha voluto che fossero ancora loro i protagonisti del nostro scrolling domenicale sui social, con una caduta a effetto domino in cui il cantante ha trascinato con sé anche Angela. Un momento esilarante su cui la stessa Venier ha giocato. Sui loro canali social i Ricchi e Poveri hanno commentato divertiti: "Ahi che botta, ma siamo ancora più felici di augurarvi buone feste".

Il meme è così, arriva all'improvviso, inaspettato, colpisce anche se non lo vuoi e, soprattutto, è quasi impossibile costruirlo artificialmente. I Ricchi e Poveri in questi anni sono diventati diffusori involontari di meme per eccellenza, considerando anche l'iconicità di alcune espressioni di Angela degli ultimi Sanremo. Potrà apparire una sciocchezza, ma oggigiorno questo è un modo di stare sulla scena pubblica.